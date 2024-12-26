"كنت أرى الموت أمامهم" .. نجم البحرين السابق ينتقد لاعبي المنتخب السعودي رغم الفوز على اليمن!

الفوز السعودي جيد ولكن..

وجه سيد عدنان، نجم البحرين السابق، رسالة انتقاد للاعبي المنتخب السعودي، رغم الفوز على اليمن بنتيجة (3-2)، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

المنتخب السعودي جدد آماله في المنافسة على التأهل، بعد خسارته في مباراة الجولة الأولى، أمام البحرين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لينتزع فوزًا شاقًا في الوقت بدل الضائع، ويكتب الانتصار الأول مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، بعد عودته لقيادة الأخضر خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني.

وقال عدنان، عبر برنامج "دورينا غير"، إن الروح مفقودة في صفوف منتخب السعودي، مضيفًا "في السابق، كنت أرى الموت في الكرات المشتركة مع رضا تكر وأسامة المولد".

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وتحدث عدنان عن منتخب البحرين الذي قطع تذكرة العبور إلى نصف النهائي، بعد فوزه على العراق بثنائية نظيفة من توقيع علي مدن، معربًا عن استيائه من إلغاء الهدف الثالث، رغم الاستمتاع بـ"التيكي تاكا" التي أداها اللاعبون، مضيفًا أن برود أعصاب لاعبي البحرين ممتع، وكان يخرج بكرات ممتازة من المساحات الضيقة ولعب "المثلثات".

وتزعم منتخب البحرين صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما جاء المنتخب السعودي في الوصافة بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن العراق (الثالث)، فيما ودع المنتخب اليمني البطولة، بعدما احتل المركز الأخير بلا نقاط.