هل يستطيع كهربا اللعب مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا؟

أحدث صفقات الأهلي، هل يستفيد منها قاريًا؟

أعلن النادي الأهلي ضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوفه في صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب لعقده مع نادي أفيش البرتغالي الذي انضم له بداية الموسم الجاري.

وكان اللاعب الدولي المصري قد فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد، وتقدم النادي بشكوى ضده تُناقش حاليًا في فيفا، وانضم بعدها للنادي البرتغالي بعقد يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 400 ألف يورو.

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وكان الزمالك قد قيد كهربا في قائمة لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم رغم رحيله عن الفريق، وذلك لمنعه من اللعب مع الأهلي في نفس البطولة حال انتقاله له، وقد استغل الفريق الأبيض العقد الذي يربطه باللاعب للقيام بتلك الخطوة، وهو العقد الذي يُصر كهربا على أنه باطل لأنه وُثق في اتحاد كرة القدم المصري في غير موعده.

ورغم تلك الخطوة الاستباقية من جانب الزمالك إلا أنها دون قيمة! وهذا لأن لوائح الكاف تنص على أن اللاعب لا يحق له اللعب سوى لنادٍ واحد في البطولات الأفريقية خلال الموسم الواحد، لكن هذا يُطبق فقط على اللاعبين المشاركين في المباريات وليس المقيدين في القوائم.

وهو ما يعني أن الأهلي يستطيع إضافة كهربا لقائمته في دوري أبطال أفريقيا وأن اللاعب متاح تمامًا للمدرب رينيه فايلر إن إراد إشراكه في المباريات، كونه لم يلعب أبدًا مع الزمالك في البطولة هذا الموسم.

يُذكر أن الأهلي كان قد خسر أمام النجم الساحلي في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، ومن ثم هزم الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف واحد، وسيواجه في الجولة الثالثة فريق بلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الثالثة يوم 27 ديسمبر الجاري.