سيد عبد الحفيظ: قلت سابقًا إن الأهلي بطل الدوري

تصريحات سيد عبد الحفيظ عقب تتويج الأهلي بالدوري الحادي والأربعين

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هنأ سيد بد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء النادي الأهلي وجماهيره بالتتويج بلقب الدوري المصري للمرة الحادية والأربعين في تاريخه.

وكان الأهلي قد نجح في حسم لقب الدوري بفوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بهدف لعلي معلول وثنائية لحسين الشحات.

🗓 10 فبراير 2019: الزمالك يتصدر الدوري بفارق 9 نقاط عن النادي الأهلي 📈



🗓 24 يوليو 2019: النادي الأهلي يتوج بطلاً للدوري المصري 🏆



— جول مصر (@goaleg) July 24, 2019

وعقب المباراة قال سيد عبد الحفيظ إنه قال من قبل إن الحفاظ على الهدوء والبرود سيكون السر وراء تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري في نهاية الموسم وقد كان..

وأضاف: "الأهلي ومبادئه دائمًا هكذا، وهذا كان عامل الحسم في المنافسة، واليوم أنا مسامح للجميع لأنني بطل الدوري، وأبارك للجميع وأشكر النادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته"

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يذكر أن الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولكن انتصاره فقط ضمن له التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا ولم يشفع له في المنافسة على لقب الدوري.