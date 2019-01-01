سيد عبد الحفيظ: الأهلي بطل الدوري ويجب الضغط على المنافسين

مدير الكرة بالأهلي يتحدث عن المنافسة بالدوري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن فريقه سيتوج بلقب الدوري المصري الممتاز، وأنه من الضروري ممارسة الضغط على المنافسين الفترة المقبلة.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات لقناة "الحدث اليوم" الجمعة: "يجب علينا ممارسة الضغط على المنافسين خارج الملعب، وهناك وقت في المنافسة".

مدير الكرة بالأهلي تابع: "الجميع يتبع هذا الأمر بشكل احترافي، وليس الأهلي فقط، ولكن لابد من اختيار الألفاظ بعناية دون التجريح أو التقليل من أي شخص أو فريق".

سيد عبد الحفيظ أردف: "الدوري أصبح مصيره في يد الأهلي حاليًا، دون النظر لنتائج الأندية المنافسة، والتي نحترمها بكل تأكيد".

مباراة النجوم سهلة ؟ 🧐



لا يوجد مباريات سهلة، فهذا الأمر لم يعد مقنعًا ولا منطقياً، الأسابيع الأخيرة من بطولة الدوري دائمًا ما تكون قوية وصعبة على فرق القمة والقاع. 🗨️



محمد يوسف مدرب العام للأهلي 🗣️ pic.twitter.com/qIBuIgYIRm — جول مصر (@goaleg) May 3, 2019

وواصل: "التتويج بالدوري أمر صعب وليس سهل، وأرى أن الأهلي سيكون بطل الدوري، ولكن نحتاج للعمل داخل الملعب وخارجه".

واختتم مدير الكرة تصريحاته قائلًا: "حقق مانشستر سيتي الانتصار على متذيل الدوري الإنجليزي، وفارق النقطة والنقطتين يصيب أي فريق بالتوتر مهما كانت قدراته".

الأهلي يتساوى مع بيراميدز في صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 64 نقطة، ولكن بفارق مباراتين مؤجلتين للمارد الأحمر.