سيد الهاتريك واستمرارية نادرة ضمن أهم أرقام ميسي ضد إيبار

تعرف على أهم أرقام ميسي بعد الهاتريك الذي سجله في في شباك إيبار بالجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثة أهداف لفريقه برشلونة اليوم خلال مواجهة الجولة الـ25 من الدوري الإسباني أمام إيبار.

جاء هاتريك ميسي في الشوط الأول بعد هدف جاء من مجهود فردي وآخر بصناعة فيدال والثالث جاء من متابعة لتمريرته التي منحها لجريزمان.

وكسر ميسي بأول أهدافه التي سجلها اليوم صيامه التهديفي في الدوري الإسباني والذي استمر مؤخرًا لمدة 398 دقيقة متواصلة دون تهديف.

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وكانت آخر مرة يفشل فيها ليونيل ميسي في تسجيل 20 هدفًا أو أكثر في الموسم بعام 2008 الذي خرج فيه برشلونة دون بطولات عندما سجل 16 هدفًا فقط.

وأصبح هاتريك الأرجنتيني في مباراة اليوم هو الـ 54 له عبر مسيرته الكروية في كل البطولات سواء لبرشلونة أو لمنتخب الأرجنتين.

وتعد ثلاثية اليوم هي الرابعة التي يسجلها ميسي خلال الشوط الأول فقط من عمر المواجهات التي خاضها، حيث كرر الأمر من قبل أمام أرسنال في 2010 ومايوركا في 2011 وإشبيلية في 2013.

جدير بالذكر أن ميسي في الوقت الحالي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 17 هدفًا.