"سيدفعون الثمن" .. نائب رئيسة وزراء إيطاليا مستاء من احتفالات المغاربة عقب انتصار إسبانيا

المغاربة يحتفلون بالإنجاز التاريخي في كل بقاع الأرض

انتقد ماتيو سالفيني، نائب رئيسة وزراء إيطاليا، الاحتفالات المغربية في ميلانو بالانتصار على إسبانيا في دور الستة عشر من كأس العالم.

وفازت المغرب بركلات الترجيح على إسبانيا عقب التعادل السلبي بالأشواط الأصلية والإضافية، لتضرب موعداً مع البرتغال بربع نهائي مونديال قطر.

سالفيني نشر فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الأماكن في مدينة ميلانو الإيطالية وضع شاشة عملاقة لنقل اللقاء بحضور الكثير من الجمهور الذي احتفل بإشعال الألعاب النارية.

وعلق وزير البنية التحتية والمواصلات كاتباً: "المغرب تقصي إسبانيا وهكذا (يحتفلون) في ميلانو، أتمنى أن المسؤولين يتم التعرف عليهم ويدفعون الثمن.

Il Marocco elimina la Spagna, così “festeggiano” a Milano…

Mi auguro che i responsabili vengano identificati e ripaghino tutti i danni. #MaroccoSpagna pic.twitter.com/K5n0MxTtEn — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 6, 2022

وشهد الشارع الإيطالي حالة من الشد والجذب بسبب احتفالات المغاربة المقيمين هناك عقب مباراة إسبانيا، إذ ظهرت فيديوهات تظهر ألعاب نارية من بعض الجماهير، وأخرى لأشخاص يعتدون على الجمهور المحتفل.