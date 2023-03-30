سيدات آرسنال يحققن إنجازًا لم يحققه الرجال منذ 14 عامًا

إنجاز تاريخي لسيدات المدفعجية

تأهل فريق آرسنال للسيدات إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2013، في مناسبة محرجة بشكل كبير لرجال الفريق اللندني.

إنجاز لم يتمكن فريق الرجال من تحقيقه منذ 2009، وليختتم المشهد السريالي فإن سيدات المدفعجية حققن ذلك على حساب بايرن ميونيخ الذي طالما تكبّد فريق الرجال أمامه مرارة الإقصاء في سنوات آرسنال الأخيرة في نفس البطولة.

وصعدت سيدات آرسنال بعد الفوز بهدفين مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

هدفا تأهل سيدات آرسنال كُتبا في مباراة الإياب بأقدام فريدة مانوم وستينا بلاكستينيوس في الدقيقتين 19 و26 على الترتيب.

وكانت مباراة الذهاب على أرض سيدات بايرن ميونيخ انتهت بهدف مقابل لا شي سجلته ليا شولر ليدخل الفريق اللندني اللقاء متأخرًا بالفعل.

وينتظر فريق آرسنال للسيدات الفائز من مباراة باريس سان جيرمان ضد فولفسبورج لملاقاته في الدور قبل النهائي.

جدير بالذكر أن أخر مرة شارك فيها رجال آرسنال في دوري أبطال أوروبا كانت في موسم 2016-2017.