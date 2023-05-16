"سيخسر بسببهم .. شجعوا الكل ضد الهلال وأجبرهم في النهاية على تشجيعه"

الهلال يُواجه الاتحاد والنصر يلعب أمام الطائي مساء اليوم

shahid

سخر الناقد الرياضي محمد الذايدي من دعم وتشجيع جمهور النصر لعدوهم اللدود الهلال مساء اليوم خلال مواجهته مع الاتحاد ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

النصر يأمل في الفوز على الطائي خارج ملعبه وخسارة الاتحاد أمام الهلال في الرياض ليُقلص الفارق معه في الصدارة إلى نقطتين قبل الجولات الثلاثة الأخيرة من الدوري، مما قد يُحيي آماله في التتويج باللقب الغائب عنه منذ موسم 2018-2019.

الذايدي أشار عبر حسابه على تويتر إلى أن الجمهور النصراوي قد يجلب النحس للهلال مساء اليوم ويتسبب في خسارته للقاء.

حيث كتب "أجبرهم الهلال على تشجيع كل أنديه القارة وأبطال قارات العالم والأندية السعودية التي تلعب ضد الهلال وخاب مسعاهم....! بالأخير أجبرهم الهلال على تشجيعه وربما يجلبون له النحس وينهزم ! يالله اني دخيلك !".

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 62 نقطة ويُلاحقه النصر بنقاطه الـ57 فيما يتواجد الهلال رابعًا بـ49 نقطة مع لعبه مباراة أقل.

Shahid