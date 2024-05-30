سيحشد أمواله من أجله.. مانشستر سيتي يجن جنونه بسبب نجم وسط البرازيل!

صفقة قوية دون شك

أشار الصحفي الإيطالي رودي جاليتي إلى صفقة يستهدفها مانشستر سيتي بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبل 2024.

وذكر الصحفي الإيطالي عبر حسابه على موقع "إكس" أن مانشستر سيتي مستعد للتواصل مرة أخرى ببيئة البرازيلي برونو جيمارايش بشأن انتقال محتمل إلى صفوفه.

لاعب نيوكاسل البالغ من العمر 26 عامًا لا يجذب فقط اهتمام مانشستر سيتي، بل إن كلًا من ليفربول وأستون فيلا في إنجلترا وباريس سان جيرمان في فرنسا يريدونه بشدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويملك جيمارايش شرطًا جزائيًا في عقدة بقيمة 115 مليون يورو، ولكن لا يوجد ناد مستعد على الأرجح لدفع هذا المبلغ إلا مانشستر سيتي.

يذكر أن جيمارايش شارك الموسم المنقضي في 50 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها سبعة أهدف وصنع عشرة آخرين.