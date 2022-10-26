سيتيين يهاجم برشلونة: لم يمنحوني الفرصة للتدريب!

كيكي سيتيين مدرب فياريال الجديد يتحدث عن تجربته القصيرة والصادمة في تدريب نادي برشلونة.

شن كيكي سيتيين المدير الفني لنادي فياريال الإسباني هجومًا ضاريًا على نادي برشلونة، خلال مؤتمر تقديمه مدربًا جديدًا لفريق "الغواصات الصفراء".

سيتيين تولى تدريب برشلونة خلال الفترة من 13 يناير 2020، وحتى تمت إقالته في 14 أغسطس من العام نفسه، في أعقاب الخسارة بنتيجة 8-2 من بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ومنذ ذلك الوقت لم يقم بتدريب أي نادٍ آخر قبل فياريال.

سيتيين علق على الفترة التي قضاها مع برشلونة، وعلاقته بنجوم غرفة الملابس في النادي الكتالوني، وقال: "صحيح أن الظروف التي وجدتها في برشلونة عندما وصلت كانت مختلفة عما عشته سابقًا".

وأضاف: "لقد كانت تجربة غير عادية، وآمل أن أستفيد منها في المستقبل، الموضوع انتهى، من الواضح أنني لم أكن هناك لم أتمكن من التدريب، لم أستطع أن أكون نفسي".

واختتم سيتيين حديثه قائلًا: "لكنني متأكد من أن الظروف تتغير في كل مكان، لن أقول ما إذا كانت أفضل أم أسوأ، ولكن يمكنني أن أؤكد أن التجارب تجعل الشخص أفضل، وسأعرف كيف أعود إلى سابق عهدي مرة أخرى".