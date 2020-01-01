سيتين: لم أتأثر بتوقف كرة القدم ولست الأسوأ في برشلونة

ماذا يفعل مدرب برشلونة في الحجر الصحي؟

أكد المدير الفني لنادي برشلونة أنه ليس صاحب الفصل الأسوأ في تاريخ الفريق الكتالوني كمدرب، وأنه أيضًا لم يتأثر بالحجر الصحي بصورة كبيرة.

وكان تشافي قد دخل في دائرة الترشيحات لقيادة برشلونة ، وذلك بعد إقالة إرنستو فالفيردي مطلع العالم الحالي بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني.

وفي ذلك الإطار، وبعد تعيين كيكي سيتين مدربًا للفريق الكتالوني، لم تستمر كرة القدم طويلًا قبل أن تتوقف في منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا الجديد.

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ولكن مدرب الفريق الكتالوني لا يعتبر نفسه سيئ الحظ بسبب ذلك، وأكد أنه لم يتأثر كثيرًا واستفاد من هذه الفترة من خلال ممارسة بعض الأنشطة الأخرى.

وأضاف: " أنا بحاجة إلى الراحة، بالطبع التدريب مهمة شاقة، ولذلك كانت فترة التوقف تلك أشبه بإعادة التقاط الأنفاس ما قبل العودة من جديد إلى ممارسة كرة القدم"

وتابع: ما زال الوقت أمامي من أجل إثبات قدراتي مع برشلونة، لا أعتبر ما حدث قبل فترة التوقف فشلًا ولا أعتبره نجاحًا في نفس الوقت، لقد بدأت وتعلمت الكثير من الأشياء"

وأردف: "خلال فترة الحجر الصحي لم أشعر بالملل نظرًا لوجود العديد من الأشياء التي أمارسها، أنا شغوف بالشطرنج وكان هو أكثر الأشياء التي قمت بها خلال فترة التوقف"

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يذكر أن كيكي سيتين قد حقق نتائج مهتزة مع برشلونة ، ولم تستقر تجربته على شيء إيجابي أو سلبي قبل أن يتوقف نشاط كرة القدم بسبب فيروس كورونا.