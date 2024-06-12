"سيتفوق على كريستيانو رونالدو!" .. نجم ليفربول الأسبق يفاجئ الهلال والاتحاد عن مستقبل محمد صلاح

تسريبات جديدة في مستقبل محمد صلاح..

منذ الصيف الماضي، واسم النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، مرتبط بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية، وتحديدًا إلى الهلال أو الاتحاد.

الاتحاد كان قريبًا للغاية من ضم صلاح، في الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يدخل الهلال مؤخرًا في الصفقة؛ خاصة مع استعدادات الفريق الأزرق، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وفي هذا السياق.. أعلن الإسباني خوسيه إنريكي، ظهير نادي ليفربول الأسبق، "ترحيب" صلاح، بفكرة الرحيل عن العملاق الإنجليزي، والانتقال إلى الملاعب السعودية.

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إنريكي أكد في تصريحات لـ"Grosvenor Sport"، على أن صلاح لن يقول "لا" للسعودية، حال تقديم عرض جديد له، في صيف العام الحالي.

ونصح الظهير الإسباني، إدارة العملاق الإنجليزي بـ"التخلي" عن الفرعون المصري، إذا وصل عرض بـ100 مليون يورو على سبيل المثال؛ قائلًا: "صلاح لم يعد مثلما كان منذ 3 سنوات.. لا يتعامل مع المدافعين بالشكل الجيد؛ على الرغم من أنه لا يزال يسجل العديد من الأهداف".

وتوقع خوسيه إنريكي، "تفوق" محمد صلاح على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ حال انتقاله إلى الملاعب السعودية.