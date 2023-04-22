سيتخلى عنه؟ .. تشافي هيرنانديز: لا تحدثوني عن ليونيل ميسي!

تشافي كان هو الأمل الوحيد لميسي للضغط لإعادته لبرشلونة من جديد بحسب التقارير، فماذا قال المدرب عن هذه الصفقة؟

وأخيرًا، علق الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني لبرشلونة، على أنباء عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لصفوف الفريق من جديد، لكن ربما تعليقه لم يكن هو ما كان ينتظره محبي ليو والبرسا.

ميسي دخل الفترة الحرة في عقده مع الفريق الباريسي في يناير الماضي، لكن وفقًا للتقارير فإن برشلونة لم يقدم له عرضًا رسميًا بعد، فرغم أن الصفقة ستكون مجانية إلا أن الأزمة في راتب اللاعب.

وبسؤال تشافي عن حقيقة مساعي عودته، علق خلال مؤتمره الصحفي، اليوم السبت: "تدربنا جيدًا خلال هذا الأسبوع، ولدي أحاسيس جيدة، وهذا ما يجب أن أركز عليه، لا أفكر في الموسم المقبل ولا اللاعبين الجدد، المواضيع الخارجة حاليًا يمكن أن تؤثر على أدائنا، لذلك تركيزي على المباريات والتدريبات ومباراة الغد أمام أتلتيكو مدريد حتى نتمكن من تقديم أفضل ما بوسعنا".

وأضاف: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ليو أو غيره من اللاعبين الجدد المحتملين، إنها أشياء خارجة عن الرياضة".

جدير بالذكر أن كتيبة تشافي تستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد غدًا الأحد، ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني، ويدخل الأول المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، فيما يحل الفريق المدريدي المركز الثالث بـ60 نقطة.