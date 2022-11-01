"سيتجاهل مكالماته" .. فرديناند يؤكد أن رونالدو لن يسامح نيفيل أبدًا

ريو فرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق، وزميل كريستيانو رونالدو وجاري نيفيل، يرى أن العلاقة بين الثنائي لن تعود كما كانت أبدًا.

يعتقد ريو فرديناند أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن العلاقة بين زميليه السابقين، كريستيانو رونالدو وجاري نيفيل، يمكن أن تنتهي بعد الإهانة التي وجهها البرتغالي إلى قائده السابق بتجاهله.

رونالدو تجاهل نيفيل تمامًا أثناء تحية فريق المحللين في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي، بعد الانتقادات التي وجهها نيفيل إلى البرتغالي.

فرديناند، الذي لعب مع النجمين خلال فترة 12 عامًا قضاها في مانشستر يونايتد، يرى أن العلاقة بين نيفيل ورونالدو قد انكسرت إلى الأبد، حيث يرى المدافع السابق أنه سيشعر بالصدمة إذا سامح رونالدو نيفيل.

وقال فرديناند في تصريحات عبر قناته على موقع "يوتيوب" لمقاطع الفيديو: "لا أعتقد أن رونالدو سيرد إذا اتصل به نيفيل، من معرفتي برونالدو فإنه سيواصل تجاهله".

وأضاف: "أعتقد أنني كنت سأتصرف بصورة مختلفة إذا كنت في وضع رونالدو، ربما كنت سأذهب إليه وأصافحه وأقول له أنت تتحدث كثيرًا، أراك لاحقًا".

واختتم فرديناند: "لا أرى لماذا يقول الناس إنه لا يحتاج إلى القيام بذلك، ولكن من وجهة نظر اللاعبين، لا يوجد لاعب يكون سعيدًا عندما ينتقده أحد الخبراء".