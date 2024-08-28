سيبايوس يودع زملاءه في ريال مدريد .. ويترك أنشيلوتي في ورطة كبيرة!

النجم الإسباني غير راضٍ عن الدقائق التي يحصل عليها

بات داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، على أعتاب مغادرة النادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية، أن قلة مشاركة سيبايوس، في أول مباراتين بالموسم جعلته يفتح الباب أمام الرحيل، وسط اهتمام من ريال بيتيس وموناكو، بالتعاقد مع اللاعب الإسباني، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو 2027.

وفي هذا السياق، أكدت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن سيبايوس ظهر في مران الريال اليوم هو يعانق زملاءه، حيث يستعد لمغادرة النادي في الساعات القليلة المقبلة، في ظل عدم رضاه عن الدقائق التي يحصل عليها من خلال مدربه كارلو أنشيلوتي.

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وقالت الشبكة الإسبانية، إن وجهة سيبايوس المفضلة حاليا هي العودة إلى ناديه السابق ريال بيتيس، رغم أنه يمتلك عرضًا آخر ضخمًا من خارج الدوري الإسباني، لكن لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

وشارك سيبايوس، لمدة دقيقة واحدة أمام أتالانتا في السوبر الأوروبي، و5 دقائق أمام بلد الوليد، لذلك أكدت صحيفة "أثليتك" تحدث اللاعب مع الإدارة بشأن رغبته في الرحيل، والتي وافقت على طلبه مع اشتراط مغادرته في صفقة بيع نهائي بحوالي 15 مليون يورو، رافضًا فكرة الإعارة، خصوصًا إذا لم يكن هناك خيار شراء إلزامي.

وجدد سيبايوس، الذي انضم إلى ريال مدريد من ريال بيتيس في عام 2017، عقده الحالي في عام 2023 حتى عام 2027، بينما يفضل اللاعب البقاء في إسبانيا بعد أن أمضى موسمين على سبيل الإعارة في إنجلترا مع أرسنال بين عامي 2019 و2021.

بالنسبة لريال مدريد وأنشيلوتي، فإن رغبة سيبيلوس المتكررة في الرحيل تمثل انتكاسة نظرًا لأنهم اختاروا سابقًا لاعبي الأكاديمية ماريو مارتن ونيكو باز كبديلين محتملين، وقد غادر كلاهما النادي الآن، حيث تمت إعارة مارتن إلى ريال بلد الوليد وتم بيع باز إلى فريق كومو الإيطالي مقابل 6 ملايين يورو على التوالي.