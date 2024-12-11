"لن نسمح لك بالرحيل".. ريال مدريد يغير خطته بشأن منبوذ أنشيلوتي "العائد"

ما قرار النادي؟

قدم داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، خلال مواجهة أتالانتا أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وساهم سيبايوس في فوز ريال مدريد خارج الديار (3-2)، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات، ما منح الفريق أملًا في التأهل إلى ثمن النهائي مباشرة (دون خوض الملحق).

وحسب شبكة ريليفو الإسبانية، فإن "سيبايوس سرّع أسلوب لعب ريال مدريد أمام أتالانتا، وتحكم في الرتم، مع دقة تمريرات بنسبة 96%، و8 استرجاعات للكرة، ما مكن الفريق من تحقيق الفوز في بيرجامو".

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وتلقى صاحب الـ28 عامًا ثناءً خاصًا من مدربه كارلو أنشيلوتي، الذي صرّح بأنه "قدم مباراة رائعة"، ما يمنحه فرصة التمسك بمركز أساسي في الفترة المقبلة، بعدما ظهر بشكل جيد كذلك ضد ليجانيس وخيتافي في الدوري الإسباني.

وأوضحت ريليفو أن اللاعب الأندلسي أصبح مرشحًا للمشاركة بشكل أساسي في المباريات الثلاث المتبقية قبل نهاية 2024 أمام "رايو فاييكانو، و(مواجهة نهائي كأس العالم للأندية)، وإشبيلية في الدوري".

وختمت: "أداء سيبايوس مؤخرًا قلب الموازين فيما يتعلق بإمكانية رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث كان بعيدًا للغاية عن خيارات أنشيلوتي، وحدد ريال مدريد 15 مليون يورو لبيعه، لكن الآن تغير الوضع تمامًا، ولم تعد لدى النادي أي نية للسماح له بالرحيل".