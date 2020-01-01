سيبايوس إلى آرسنال لموسم آخر

إعارة أخرى ولكن هذه المرة قد تكون مع أحقية الشراء

كشف الصحفي لويس سانشيز أن آرسنال قد توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد يقضي بانتقال داني سيبايوس إلى الفريق اللندني على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وقضى سيبايوس الموسم الماضي معارًا في آرسنال ولكنه لم يقدم المنتظر بسبب الإصابات والفوضى التي أحدثتها إقالة أوناي إيمري والبحث عن مدرب حتى استقروا على أرتيتا.

وحسب أكثر من مصدر إسباني، أكد لويس سانشيز وصحيفة آس الإسبانية أن الأمور حُسمت والاتفاق تم بين الطرفين ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

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وستكون الإعارة هذه المرة مع أحقية الشراء على الأرجح، حيث أن إعارة العام الماضي كانت جافة، ولكن يبدو أن آرسنال يريد التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي.

وفي السياق ذاته، فإن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال قد تحدث مع سيبايوس بشكل شخصي لإقناعه بالاستمرار مع الجانرز ودوره في مشروع النادي.

وكانت رغبة سيبايوس هي الاستمرار مع آرسنال وإكمال رحلته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن في البداية أراد ريال مدريد استعادته.

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يذكر أن داني سيبايوس انضم إلى ريال مدريد صيف العام 2017 قادمًا من ريال بيتيس بعد منافسة بين الفريق الملكي وبرشلونة على ضمه.