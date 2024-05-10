"سيأتي إلى النصر مع أموال ضخمة ودعم كبير" .. الاتفاق على "خليفة" مسلي آل معمر

تطورات مهمة من داخل نادي النصر..

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اتفق النصراويون، على "هوية" رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، الذي سيخلف مسلي آل معمر، خلال الفترة القادمة.

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آل معمر أعلن رحيله عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة "غير الربحية"، مع عدم ترشحه في انتخابات النادي القادمة؛ خاصة بعد ابتعاد "الرمز" الأمير خالد بن فهد، من المشهد الرياضي نهائيًا.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، وجود إجماع من الشخصيات النصراوية المؤثرة، على اختيار إبراهيم المهيدب، رئيسًا للنادي.

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الحميدي كشف عبر برنامج "برا 18"، عن أن هُناك وعد من هذه الشخصيات المؤثرة إلى المهيدب؛ بدعمه بكل الإمكانيات الممكنة، بعد توليه رئاسة النصر.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن المهيدب نفسه، إذا تم انتخابه رئيسًا لقلعة العالمي؛ سيضخ أموالًا ضخمة في نادي النصر، ستنعش خزينته.

وشدد عبدالرحمن الحميدي، على أنه - حتى اللحظة - لا يوجد أي اسم منافس للمهيدب، في انتخابات النصر المرتقبة؛ في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.

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