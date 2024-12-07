سيارته حُطمت ونُقل جوًا للمستشفى.. حادث مروّع لأنطونيو مهاجم وست هام!

"نحن معك في الوقت الصعب"

أعلن نادي وست هام يونايتد تعرض مهاجمه المخضرم ميكائيل أنطونيو لحادث سير في وقت سابق من اليوم السبت.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي: "كل أفراد النادي مع ميكائيل وعائلته وأصدقائه في هذا الوقت الصعب.. سوف نصدر تحديثًا في الوقت المناسب".

وذكرت صحيفة "الجارديان" الإنجليزية، إن أنطونيو تعرض لحادث تصادم خطير، تسبب في أضرار جسيمة لسيارته، لافتة إلى أنه "نقل جوًا إلى المستشفى".

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وشارك صاحب الـ34 عامًا مع وست هام في 15 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع آخر.

ويحتل وست هام المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.