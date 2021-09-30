سوموديكا يكشف حقيقة تلقيه عرضًا لتدريب الأهلي

المدرب الروماني يحسم موقفه بشكل نهائي

كشف المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، الذي كان مدربًا لفريق نادي الشباب من قبل، عن حقيقة ما تردد حول تلقيه عرضًا من النادي الأهلي من أجل تولي مهمة تدريبه الفترة القادمة.

وانتشرت أخبارًا خلال الفترة الماضية، عن وجود نية داخل إدارة النادي الأهلي، لإقالة المدرب الألباني بيسنيك هاسي، والذي حصل على فرصة أخيرة، في مباراة ديربي جدة أمام الاتحاد.

سوموديكا قال خلال تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "لم أتلق عرض رسمي من النادي الأهلي لتدريبه الفترة القادمة حتى الآن، ولا يوجد أي شيء رسمي حتى الآن".

المدرب الروماني تابع: "سنرى قريبًا ماذا سيحدث، وأحترم حاليًا الأهلي ومدرب الألباني بيسنيك هاسي، ولا أستطيع التحدث عنه خلال الوقت الحالي".

ماريوس واصل: "وكيل الأعمال حضر إلى رومانيا الأسبوع الماضي، وتحدث معي من أجل الموافقة من عدمها للتوقيع للأهلي، وذلك في حال وصول عرض رسمي، فقلت له لا أمانع، وأريد العودة لأنني أحببت السعودية والدوري هناك".

واستطرد قائلًا: "لدي محادثات رسمية حاليًا مع ناديين في تركيا، وسأنتظر هذا الأسبوع لنرى ما سيحدث، ولن أذهب إلى أي فريق إلا بوجود استراتيجية واضحة ومشروع نعمل عليه سويًا، وهذا ما سيحدد مستقبلي بشكل نهائي".

وأردف: "أفضل عدم الخوض في وضع الأهلي ومصيره حاليًا، بسبب وجود مدرب في الوقت الحالي وهو هاسي، فأنا أحترمه وأحترم الأهلاويين".

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واختتم سوموديكا تصريحاته قائلًا: "أحب المملكة العربية السعودية كثيرًا، ولدي ذكريات جميلة أثناء تدريبي لفريق الشباب، وسيأتي يومًا ما وأعود فيه إلى الدوري السعودي، بشرط أن يثق ويؤمن كل منا بالطرف الآخر، هذا مهم جدًا بالنسبة لي".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الاتحاد مساء يوم الجمعة، في مباراة ديربي جدة، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.