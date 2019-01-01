سولشاير يَكيل المديح للينجارد ويؤكد: عليه أن يفتخر بنفسه

سعيد بالأداء رغم الهزيمة..

أثنى أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على أداء لاعبه جيسي لينجارد خلال مباراة الفريق أمام أستانا، والتي هُزِم فيه المانيو بهدفين لهدف ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

اليونايتد ضمن الوصول إلى الدور الثاني من قبل هذه المباراة، لذلك قرر سولشاير الاعتماد على مجموعة من ناشئي أكاديمية النادي، وكان جيسي لينجارد هو اللاعب الوحيد صاحب الخبرة في أرض الملعب، إلى جانب حمله لشارة القيادة.

قائد المانيو اليوم أحرز هدف التقدم لفريقه من تسديدة رائعة في الشوط الأول، لكن الفريق الكازاخستاني تمكن من إدراك التعادل ثم إحراز هدف الانتصار، ليحققوا بذلك أول فوز لهم في الدوري الأوروبي هذا الموسم مع تسطيرهم لتاريخ كبير بالفوز على أحد كبار إنجلترا.

وبالنسبة لسولشاير، فإن لينجارد عليه أن يكون فخورًا بنفسه على ما قدّمه اليوم، حيث قال للصحافة بعد المباراة "تسجيل الأهداف أمر مهم بالنسبة للمهاجمين، ولكنني أعتقد أن أدائه أيضًا كانت على أعلى مستوى ممكن اليوم.".

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كما تابع "لقد كان قائدًا فعليًا للفريق اليوم، منحنا الطاقة والقيادة وسجل هدفًا وكان رائعًا في غرف خلع الملابس على مدار الرحلة كلها، عليه أن يكون فخورًا بنفسه حقًا.".

وعن اللاعبين الشباب، قال "الأداء كان جيدًا جدًا، في بعض الأوقات كنّا ممتازين ولكن تراجعنا في عشر دقائق وقد كلفنا ذلك المباراة، لكن قدم اللاعبون بداية ممتازة وكان لدينا فرصًا جيدة في المباراة.".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد لا يعيش أفضل أيامه حاليًا، إذ يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 17 نقطة، وينتظره أسبوعًا شاقًا، عندما يلتقي بأستون فيلا مساء الأحد ثم يُلاقي مدربه السابق جوزيه مورينيو مع فريقه الجديد توتنهام مساء الأربعاء.