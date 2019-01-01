سولشاير يفكر في منح ماجواير شارة قيادة مانشستر يونايتد

ماجواير قد يكون قائد الشياطين الحمر في المستقبل وفقاً لمدرب الفريق

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف أولى جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنه يفكر مستقبلاً في إعطاء شارة القيادة لهاري ماجواير مدافع الفريق.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة، ويست هام بعد قليل في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير في تصريحات سبقت المباراة: "جرينوود لا يشعر بصحة جيدة، إنه يعاني من التهاب في اللوزتين، نتمنى ألا يسوء الأمر نأمل أن يعود قريباً نحن بحاجة إليه".

وواصل: "أتمنى أن يكون بوجبا متاحاً لمباراة الكأس في منتصف الأسبوع، لقد عاد للتدريبات منذ فترة وجيزة، بالنسبة لي وجوده أمام الدفاع يعطينا أساساً نلعب عليه".

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وتطرق المدرب النرويجي للحديث عن مدافعه ماجواير، وقال: "إعطاء شارة القيادة لماجواير أفكر فيه ربما يكون قائداً مستقبلياً للفريق، لديه شخصية قيادية، لم يطلب أن يكون قائداً للفريق ولكني أفكر فيه".

وانضم ماجواير إلى الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من ليستر سيتي، ليصبح اغلي مدافع في العالم بقيمة 80 مليون إسترليني.