سولشاير يعترف: المسافة بيننا وبين مانشستر سيتي وليفربول كبيرة

هل يرفع المدير الفني لمانشستر يونايتد راية الاستسلام مبكرًا؟

اعترف المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير بأن المسافة بين الشياطين الحمر وبين مانشستر سيتي وليفربول ما تزال بعيدة.

وينافس مانشستر يونايتد هذا الموسم على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا مع كل من تشيلسي وليستر سيتي، وتتبقى جولة واحدة لتحدد اسم المتأهل.

وقبل ذلك، تحدث سولشاير حول المنافسة مع الكبار وأكد أن مانشستر يونايتد ما زالت أمامه بعض الخطوات التي يحتاجها من أجل الدخول في هذا الصراع.

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وعلى الرغم من أن احتلال المركز الثالث سيكون نتيجة إيجابية بالنظر إلى أنه كان يبدو احتمالًا بعيدًا في وقت سابق من هذا الموسم، فقد تم وضع معايير لمانشستر يونايتد بشكل عام أعلى بكثير خلال الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز

وفي هذا الشأن، أضاف سولشاير: "حتى الآن لم ننهِ الموسم في أي مكان حتى الآن، لذا فهناك مباراة أخرى لإظهار أننا أصبحنا فريقًا أفضل، ولضمان كل ما ننافس عليه"

وتابع: "إذا حصلنا على نتيجة إيجابية ضد ليستر سيتي، أعتقد أن الناس سيقولون إن هذه الرحلة كانت جيدة وكان موسمًا مميزًا، ولكن مرة أخرى، هذه ليست نهاية الرحلة، إذا وصلت إلى هناك فهناك رحلة أخرى تبدأ"

وأردف: "لا فائدة من مناقشة ما نحتاجه للموسم المقبل من صفقات وتعديلات، نحتاج فقط إلى التركيز على المباراة ضد ليستر سيتي كمباراة نهائية"

وأكمل: "دعونا ننهي هذه المباراة وننحيها جانبًا من طريقنا أولًا، لنتوج الموسم ونحصل على المركز الثالث ونواصل النمو والرحلة التي يقوم بها هذا الفريق"

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يذكر أن مانشستر يونايتد ما زال ينافس بطولة الدوري الأوروبي، وفي حال فشل في تحقيق المركز الثالث أو الرابع، فإنه سيحاول الوصول إلى دوري الأبطال من بوابة أكثر قلقًا وهي بوابة اليوروباليج.