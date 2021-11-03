سولشاير يشبه رونالدو بمايكل جوردان بعد ثنائية أتالانتا

مرة أخرى يتقمص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دور البطولة، في مواجهة مانشستر يونايتد وأتالانتا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أتالانتا تقدم بهدف في البداية قبل أن يتعادل رونالدو للشياطين الحمر، قبل أن يعود الفريق الإيطالي للمقدمة من جديد عن طريق دوفان زاباتا.

المهاجم البرتغالي عاد للصورة مجددًا بهدف التعادل في الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه نقطة ثمينة بعد انتهاء المباراة بهدفين لكل فريق.

ماذا قال سولشاير عن رونالدو؟

المدرب أولي جونار سولشاير اتجه لتشبيه رونالدو بمايكل جوردان نجم كرة السلة الأمريكية السابق بعد ما فعله ضد أتالانتا.

وقال النرويجي عقب اللقاء:"واصلنا التقدم خلال اللقاء والمحاولة رغم التأخر في النتيجة مثلما فعلنا في أولد ترافورد، وسجلنا في النهاية وحصلنا على نقطة مهمة".

وأضاف:"إذا كان هناك أي شخص تريد أن تصل الكرة له في الدقيقة الأخيرة فهو رونالدو بكل تأكيد، إنه الهداف الأفضل في العالم، ومن الصعب بالنسبة لي أن أقول ذلك لأنه تجاوزني للتو بهدفين، وتفوق على رصيدي التهديفي مع يونايتد".

وتابع:"الهدف الأخير الذي سجله يشبه لحظات مايكل جوردان، عندما كان يحسم البطولات في الوقت الإضافي، لا يمكنك أبدًا التشكيك في سلوك وشخصية اللاعبين من نوعيته، فهو لا يستسلم أبدًا".

ماذا قدم رونالدو مع مانشستر يونايتد هذا الموسم؟

صاحب الـ36 سنة يقدم مستويات مبهرة مع مانشستر منذ عودته، خاصة على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث حسم للفريق مباراتين ضد أتالانتا ومواجهة ضد فياريال.

رونالدو سجل 4 أهداف مع الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي مقابل 5 في الأبطال بمجموع 9 في كل البطولات.

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