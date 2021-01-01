سولشاير يُجيب.. هل يتعاقد مانشستر يونايتد مع هالاند؟

تصريحات ذكية من المدرب النرويجي..

اعتبر أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنه من "غير العادل" التحدث الآن عن إمكانية انضمام إرلينج هالاند إلى أولد ترافورد.

وزادت التكهنات كثيرًا بإمكانية وصول هالاند إلى الشياطين الحمر في ظل جولة وكيله مينو رايولا ووالده إلفي هالاند بين كبار أوروبا لتحديد مستقبله.

مانشستر يونايتد لطالما حاول التعاقد مع هالاند منذ أن كان في مولده وحتى قبل انتقاله إلى بوروسيا دورتموند من سالزبورج، لكن دائمًا ما فشلت الصفقة في الأمتار الأخيرة.

سولشاير في تصريحات للصحافة قبل مباراة برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز قال حول هالاند "أنا أركز على الشهرين المتبقيين من الموسم والأشخاص الموجودون هنا".

كما أضاف "على الرغم من أنني عملت معه، فليس من العدل الحديث عن إرلينج كمدرب لمانشستر يونايتد، سوف يتخذ قراره بنفسه".

أما عن عودة بول بوجبا، فقال "لقد عاد متألقًا ومستعدًا للمشاركة، سيكون مهمًا للغاية بالنسبة لنا، بعودته لمستواه، يمكن للمهاجمون تسجيل الكثير من الأهداف".

وأتم مجيبًا عن من سيحرس مرمى مانشستر يونايتد من الثنائي دافيد دي خيا ودين هندرسون "لديّ خيارين رائعين في حراسة المرمى، أنا متأكد من أنك سترى كلاهما!".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يدخل مباراة برايتون وهو يحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة.