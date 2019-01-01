سولشاير: مباراة تشيلسي ستكون فرصة مناسبة للشباب

مدرب مانشستر يونايتد ينوي الاعتماد على الشباب في مباراة كأس الرابطة الإنجليزية

ألمح أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد أن مباراة تشيلسي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، ستكون فرصة لظهور اللاعبين الشباب.

ويحل الشياطين الحمر ضيفاً على تشيلسي، مساء غد الأربعاء ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الرابطة.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "أعتقد ان جارنر كان ممتازاً في المباريات التي لعبها، لم اتخذ قراراً بمن يشارك أمام تشيلسي ولكن قد نرى الثنائي ويليامز وجارنر".

ويفتقد الشياطين الحمر إلى خدمات الفرنسي بول بوجبا، بسبب الإصابة في الركبة والتي لن يعود منها وفقاً للتقارير الصحفية قبل ديسمبر المقبل.

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وتابع: "من الوارد أن يلعب فريد مكان بوجبا لفترة من الوقت، أما بيريرا تطور بشكل واضح خلال المباريات الماضية إنه نموذج مختلف من اللاعب رقم 10 أنه سيعد له بشكل إنه يقوم بعمله بشكل رائع".

وواصل: "اللاعبون الشباب شاركوا في فترة صعبة، ولكن في النهاية سيكونون أقوى من ذلك".