سولشاير: لم نستحق الفوز أمام واتفورد وعودة بوجبا ستساعدنا

مانشستر يونايتد سقط أمام واتفورد بهدفين اليوم

يعتقد أولى جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن فريقه لم يستحق الفوز أمام واتفورد، مشيداً بعودة بوجبا للفريق من جديد التي ستساعد على خلق العديد من الفرص الفترة القادمة.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ الهزيمة، أمام واتفورد في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد بدأنا المباراة ببطء، لقد قدمنا شوطاً أول سيء للغاية، الشوط الأول كان بطيئاً من الجانبين".

وتابع: "يجب أن نحقق كل نقطة ممكن في الدوري، يمكننا التحدث عن ذلك طيلة اليوم، ولكن الحقيقة أن لدينا مباراتين قادمتين يجب علينا أن نحقق الفوز خلالها".

وتطرق المدرب النرويجي، للحديث عن خطأ دافيد دي خيا في المباراة وقال: "هذا يحدث في كرة القدم، دي خيا يظهر بشكل جيد في التدريبات، ونعمل بشكل يومي على تفادي تلك الأخطاء، ".

وفشل مانشستر في تحقيق الفوز خلال آخر مباراتين له بالدوري، إذ تعادل في الجولة السابقة أمام إيفرتون وخسر اليوم أمام واتفورد.

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وعن عودة بوجبا من جديد قال سولشاير: "إضافة كبيرة لنا عودة بوجبا، قدم بعض التمريرات الرائعة وجودة كبيرة للفريق، لقد كان يعمل بجد في الفترة الماضية، إنه مهم بالنسبة لنا كما سيجعلنا نخلق فرصاً أكثر الفترة القادمة".

وبهذه النتيجة يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 25 في المركز الثامن، بينما وصل واتفورد إلى النقطة 12 في المركز الأخير من جدول الدوري.