سولشاير: لم أُخطئ بخصوص رونالدو.. استحق دكة البدلاء!

تصريحات مثيرة للجدل مجددًا من سولشاير

على الرغم من الانتقادات اللاذعة التي تلقاها أولي جونار سولشاير لعدم إشراكه كريستيانو رونالدو أساسيًا في مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون، إلا أن المدرب يؤمن أنه "اتخذ القرار الصحيح".

وكان رونالدو قد منح الفوز لمانشستر يونايتد أمام فياريال يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم تفاجأ الجميع بوضعه على دكة البدلاء في مباراة إيفرتون التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في أولد ترافورد.

إدينسون كافاني كان من خلف رونالدو في قيادة خط هجوم الشياطين الحمر، بينما سجل هدف المانيو الوحيد أنتوني مارسيال وفشلت كتيبة سولشاير بالفوز للمرة الثانية على التوالي بأرضها.

ماذا قال سولشاير عن عدم إشراك رونالدو أساسيًا؟

وبعد المباراة، رد سولشاير على الأسئلة الكثيرة حول عدم إشراك رونالدو بقوله "نحن نتخذ قرارات لموسم طويل للغاية وعليك إدارة العبء البدني للاعبين".

كما أضاف "بالنسبة لي، لقد كان القرار صحيحًا (عدم إشراك رونالدو من البداية) لعب مارسيال وقدم أداء جيدًا، احتاج كافاني للدقائق وحصل عليها وكان يمكنه تسجيل الأهداف".

وواصل النرويجي "كان لدينا عدد كاف من اللاعبين خلف الكرة، ولكن باتخاذ قرارين سيئين تعاملنا بصورة خاطئة مع الهجمة المرتدة وكلفنا الأمر هدفًا".

ماذا قال سولشاير عن موسم مانشستر يونايتد الحالي؟

سولشاير لم يكتف بالدفاع عن قراره، بل اعتبر أن الموسم الحالي أفضل من الموسم الماضي للمانيو، فقال "لقد بدأنا هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي، ومع ذلك لم نحقق ما نصبو إليه".

وتابع "كل مباراة هي مباراة كبيرة في مانشستر يونايتد، علينا فقط أن نُركز ونتأكد من أننا سنستخدم فترة التوقف الدولي بالصورة المثالية، علينا أن نعود بقوة وبعقلية جيدة".

وأتم "اليوم سيطرنا ولكن لم نتمكن من إحراز الهدف الثاني الذي كنا بحاجة إليه، إيفرتون وكما نعلم من الموسم الماضي يمكنه التسجيل من أي مكان".

كيف يسير موسم مانشستر يونايتد؟

خاض مانشستر يونايتد حتى الآن 7 مباريات في الدوري الإنجليزي، فاز في 4 منها وتعادل في 2 مع هزيمة وحيدة كانت على يد أستون فيلا في أولد ترافورد.

على صعيد دوري أبطال أوروبا، يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث بمجموعته التي تضم أتالانتا ويانج بويز وفياريال، برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطة عن المتصدر الإيطالي.

كما خرجت كتيبة سولشاير مبكرًا من بطولة كأس كاراباو بعد الخسارة على يد وست هام.

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