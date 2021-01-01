سولشاير: لعبنا على نقاط ضعف ليفربول وامتلكنا ردة فعل مثالية

ماذا قال سولشاير عقب فوز مانشستر يونايتد على ليفربول؟

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أن فريقه لعب اليوم على نقاط الضعف الموجودة في ليفربول ونجحوا بالفعل في استغلالها من أجل الفوز والتأهل.

وحسم مانشستر يونايتد مواجهة الديربي أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مواجهة استضافها على ملعبه أولد ترافورد في قمة مواجهات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعقب المباراة قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إن لاعبي الشياطين الحمر قدموا مباراة مثالية وجيدة للغاية وامتلكوا ردة الفعل المناسبة في كل موقف.

المزيد من الفرق

وأضاف: "أنت تعرف أنك عندما تسجل هدفًا تحصل على أفضلية، وفي كلا الحالتين تلك التي نسجل فيها وتلك التي نستقبل فيها اليوم كان رد فعل الجميع جيدًا حقًا"

وتابع: "لقد قدمنا بعض الأشياء الجيدة والتي تدربنا عليها وكان المردود مميزًا للغاية، سجلنا أهدافًا مميزة وكنا جيدين في الحالة الهجومية وكذلك في الحالة الدفاعية"

وأردف: "قبل بداية المباراة أدركنا أنه علينا الدفاع جيدًا ضدهم حيث تمكنوا من الرد بشكل جيد وبالطبع مرت بعض اللحظات العصيبة قرب النهاية لكننا أبعدناهم عن مناطق الخطورة"

وحول ماركوس راشفورد قال: "لعب في المقدمة اليوم، على اليمين واليسار وشعرنا أنه إذا تمكنا من تبديل الكرة في وقت مبكر اليوم والتنقل بين المراكز سريعًا"

وفيما يخص مشهد خروج ميسون جرينوود وهو يعرج في النفق بعد نهاية المباراة قال سولشاير: "ركبته كانت تزعجه لذا سيخضع للفحوصات الطبية غدًا ثم سنعرف ماذا به" .

مفاجأة مانشستر يونايتد وتكرار معجزة ليستر .. من هو الحصان الأسود للدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

يذكر أن برونو فيرنانديز حصد المديح كما أن محمد صلاح حصل على الكثير من الإشادات رغم أن فريقه ليفربول خرج مهزومًا في نهاية المطاف بثلاثية وودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الرابع.