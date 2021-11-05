سولشاير: لا سلبيات لرونالدو وتجاوزنا محنة ليفربول!

رفض مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، الحديث المتواتر من بعض المحللين عن وجود سلبيات لكريستيانو رونالدو داخل كتيبته، فيما أكد على أن الشياطين الحمر قد تخطوا محنة الهزيمة الثقيلة لليفربول والآن في جاهزية تامة لمواجهة مانشستر سيتي يوم السبت.

وكان مانشستر يونايتد قد فاز على توتنهام بثلاثية نظيفة بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، ثم تعادل بهدفين لكل فريق مع أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بإيطاليا في ليلة كان بطلها الأول كريستيانو رونالدو بإحرازه لهدفين في شباك كتيبة جاسبريني.

التحدي الجديد لسولشاير الآن هو ديربي المدينة أمام مانشستر سيتي، ورغم الخوف الذي يعتري عددًا ليس بالقليل من الجماهير جراء الانهيار في أولد ترافورد أمام ليفربول بخماسية منذ أسبوعين، لكن يؤمن النرويجي بأن الأمور تحسنت كثيرًا في الآونة الأخيرة.

ماذا قال سولشاير عن كريستيانو رونالدو؟

عند سؤاله عن سلبيات رونالدو، أجاب سولشاير بقوله "إنه أحد أفضل اللاعبين الذين ساروا على هذا الكوكب، كان تأثيره هائلًا داخل أو خارج الملعب".

كما أضاف "الأهداف التي سجلها والطريقة التي يتعامل بها مع من حوله وفي كل مكان، كل هذا يجعلني لا أرى سلبيات وجوده التي يتحدثون عنها".

وأتم في هذا الصدد بقوله "حقًا أنا سعيد للغاية بأنه يفعل ما يحب من تسجيل للأهداف، إنه يعمل بقوة مع الفريق وهو محترف كبير للغاية".

ماذا قال سولشاير عن الضغوطات عليه؟

أما عن الضغوطات التي تلاحقه، فقال "منذ اللحظة الأولى التي دخلت فيها أبواب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018 وهناك الكثير من التكهنات دائمًا وأبدًا".

وواصل "ليست مشكلة، هكذا هو الأمر، نحن تجاوزنا مباراة ليفربول، هناك دائمًا لحظة مظلمة في مسيرة كل فريق، لكننا قضينا أسبوعًا جيدًا بنتائج مرضية خارج أرضنا ونحن مستعدون لمباراة مانشستر سيتي".

واختتم "لا تتوقع أبدًا مسيرة سهلة عندما تعمل في مانشستر يونايتد".

ماذا قال سولشاير عن بيب جوارديولا؟

مانشستر سيتي تحت إشراف جوارديولا الذي أخذ سولشاير في الثناء عليه، فقال "لدي إعجاب كبير واحترام لما قدمه بيب، ولكننا حققنا نتائج جيدة من قبل أمامهم ونحتاج إلى أداء آخر مثل هذا".

وتابع "في بعض الأحيان، تحتاج إلى الحظ، نحن نعمل أنها مباراة يجب أن نعمل بها كثيرًا ونعاني، ولكن علينا الآن أن نثق في أنفسنا".

وأتم "نحن في ملعبنا وحققنا بعض النتائج الجيدة ودعونا نأمل أن يستمر هذا، لكننا لا نأخذ هذا الأمر باعتباره من المسلمات، نحن بحاجة إلى تحقيقه الآن".

كيف يسير موسم مانشستر يونايتد؟

على الصعيد المحلي، ودّع مانشستر يونايتد كأس كاراباو، فيما يحتل الآن المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر تشيلسي.

أوروبيًا، يتصدر مانشستر يونايتد مجموعته برصيد 7 نقاط بالتساوي مع فياريال، وينافسهما أتالانتا الذي يأتي ثالثًا برصيد 5 نقاط، فيما يتذيل يانج بويز السويسري الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

ووجبت الإشارة إلى أن سولشاير تقابل مع جوارديولا في 8 مباريات من قبل، الغلبة كانت للنرويجي في أربع منها مقابل ثلاث للفيلسوف الإسباني، وتعادلا في مناسبة واحدة.

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