سولشاير: طموح بوجبا أن يستمتع بكرة القدم في مانشستر يونايتد

سولشاير يفند شائعات رحيل بوجبا

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إن طموح النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا هو أن يستمتع بكرة القدم في مانشستر يونايتد

وجاء ذلك ردًا على الأخبار التي تفيد بأن بول بوجبا قد قرر الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر وأنه في طريقه للبحث عن نادٍ جديد أو العودة إلى يوفنتوس.

وحول ذلك، قال سولشاير إن بوجبا يريد الاستمرار في مانشستر يونايتد كما أنه لاعب مهم للغاية بالنسبة للفريق، وهذه الأخبار لا تعبر عن الواقع.

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وأضاف: "عندما تتمتع بالجودة التي يتمتع بها بوجبا، فإن اللياقة البدنية بالطبع هي أساس ثقتك بنفسك، لأنك تعلم أن ثقتك ستمنحك القدرة على الأداء"

وتابع: "إنه يستمتع بكرة القدم في الوقت الحالي، ويريد النجاح، هو طموح للغاية وينظر إلى الأمام دائمًا وهذا أمر بالنسبة لنا إيجابي وبالنسبة له أيضًا"

وأردف: "لذلك عندما يكون في الملعب أو في ملعب التدريب، أرى صبيًا يستمتع بكرة القدم، هذا ما أهتم به، كما أن أعتقد أن اللياقة والثقة متلازمتان بعض الشيء"

وأكد: "لقد كان عامًا صعبا بالنسبة لبوجبا، العام الماضي مع الكثير من الإصابات التي عانى منها بشكل مستمر، حوالي تسعة أو عشرة أشهر كان خارج حساباتنا"

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يذكر أن مانشستر يونايتد يعاني من تذبذب النتائج على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك دوري أبطال أوروبا في الآونة الأخيرة تحت قيادة أولي جونار سولشاير، ولكنه نجح في تصحيح المسار محليًا بصورة واضحة..