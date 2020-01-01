سولشاير: روما لم تبن في يوم.. امنحوني الوقت

ماتيتش قد يكون مدربًا جيدًا..

طالب أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، الجمهور بمنحه المزيد من الوقت من أجل تطبيق طريقته مع الشياطين الحُمر.

وتولى سولشاير تدريب مانشستر يونايتد مؤقتًا خلفًا لجوزيه مورينيو في ديسمبر 2018، ثم مُنح عقدًا لمدة ثلاثة مواسم في أعقاب تحسن الفريق معه بالموسم الماضي.

لكن الأمور ليست على ما يرام هذا الموسم، ويحتل الفريق حاليًا المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع أداء متواضع للغاية في أغلب المباريات.

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بدوره تحدث سولشاير في حوار طويل مع سكاي سبورتس وقال "أنت بحاجة إلى وقت لتشكيل مجموعة معًا ولتختار فريقك.".

"عندما جئت إلى هنا كان لدى اللاعبين السير أليكس فيرجسون وديفيد مويس ولويس فان خال ومورينيو وكذلك أنا، لقد تعاقدنا مع لاعبين من خلال مدربين مختلفين."

"تحتاج إلى الوقت، روما لم تبن في يوم واحد، لكننا نرغب في تسريع عملية البناء الحالية لفريقنا."

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وعند سؤاله عن علاقته بالمدربين الآخرين في البريميرليج، أجاب "لديّ علاقة جيدة مع معظمهم. جوارديولا وكلوب مدربان رائعان وكذلك كارلو أنشيلوتي، أتابعهم منذ سنوات وحتى الآن.".

أما عن من من القائمة الحالية لليونايتد بمقدوره أن يصبح مدربًا في المستقبل، قال "هناك شخصيات مختلفة لدينا، البعض سيصبح مدربًا والبعض الآخر مديرًا.".

"من الصعب التنبؤ، لكن ماتيتش يمكنني رؤيته كمدرب، ماتا أيضًا سيكون مدربًا أو شيئًا مشابهًا، هاري ماجواير كذلك، لكن من الصعب القول بشكل عام. برونو فيرنانديس أيضًا يريد البقاء في الكرة، دعونا ننتظر ونرى."

يذكر أن الشائعات من الصحف الإنجليزية قد تنبأت بإمكانية رحيل سولشاير بنهاية هذا الموسم ووصول واحد من ماسيميليانو أليجري أو ماوريسيو بوتشيتينو إلى الأولد ترافورد.