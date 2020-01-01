سولشاير: أتمنى عودة كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد

سولشاير يحكى ذكرياته مع صاروخ ماديرا

كشف أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن رغبته في عودة كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس والهداف التاريخي لريال مدريد، إلى مسرح الأحلام.

سولشاير سبق ولعب لفترة وجيزة مع رونالدو في مانشستر يونايتد قبل اعتزال اللاعب النرويجي.

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ولعب رونالدو مع الشياطين الحمر بين 2003 حتى 2009 حينما انضم إلى ريال مدريد وأصبح الهداف التاريخي للملكي.

وقال سولشاير في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "لا أنسى أنني لعبت بجوار كريستيانو. إنّه أفضل لاعب في العالم".

وتابع: "كريستيانو دائمًا يرغب في أن يكون الأفضل، كما شكّلته البيئة التي لعب فيها في مانشستر يونايتد ليبحث دائمًا عن القمة".

المدرب النرويجي كشف عن ذكرياته مع الأيام الأولى مع الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا في مسرح الأحلام مشيرًا إلى دور اللاعبين المخضرمين في منح صاروخ ماديرا النصائح اللازمة للتطور.

وأوضح: "رأينا أحد أفضل المواهب على الإطلاق وحاولنا بكل الطرق مساعدته، ولكني أعتقد أنّ دورنا لم يكن كبيرًا بما يكفي. كريستيانو حقق كل ذلك لإيمانه بنفسه وبقدراته".

جدير بالذكر أنّ رونالدو حقق أول لقب للكرة الذهبية وهو لاعب في مانشستر يونايتد عام 2008 وكانت أيضًا أول موسم يفوز به بلقب دوري أبطال أوروبا.