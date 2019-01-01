سولشار واثق بشأن بوجبا.. غامض بشأن ماجواير

ختام الموسم التحضيري للشياطين الحمر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد تأكيد موقف هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي الذي بات يعتبر لاعباً ليونايتد، من المشاركة في مباراة تشيلسي الافتتاحية لمسيرة الفريق في البريميرليج.

وكانت الصفقة قد تمت مقابل 80 مليون جنيه استرليني وفقاً للتقارير الصحفية، ليبقى الإعلان الرسمي مسألة وقت.

وقال سولشار عقب الفوز الودي على ميلان بركلات الترجيح:"نحتاج لإنهاء التفاصيل الأخيرة أولاً، ولكن نعم، ربما يشارك".

وأضاف:"لقد لعب القليل من المباريات هذا الصيف أيضاً، لذلك علينا تقييمه في تلك الحالة".

أيضأً أكد سولشار أنه لا يملك أدنى شك في بقاء بول بوجبا نجم وسط الفريق، رغم اهتمام ريال مدريد القوي بضمه.

يذكر أن مانشستر يونايتد فاز على ميلان بركلات الترجيح 5-4، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في ختام استعداداته الودية لمواجهة تشيلسي يوم الأحد 11 أغسطس.