سولدادو: مواجهة بويول كانت أشبه بالحرب

روبيرتو سولدادو يتخدث عن مواجهة برشلونة في وجود كارليس بويول

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال النجم الإسباني روبيرتو سولدادو إن مواجهة برشلونة بوجود قائدهم وقلب دفاعهم السابق كارليس بويول كانت أشبه بالحرب.

وتزامل سولدادو مع بويول في منتخب إسبانيا، ولعب ضده حينما ارتدى قميص إشبيلية وأوساسونا وخيتافي وفالنسيا وريال مدريد في الوقت الذي قضى فيه بويول مسيرته كاملة مع الفريق الكتالوني.

وحول بويول، قال سولدادو إن قائد برشلونة ومنتخب إسبانيا كان أحد أبرز المدافعين في التاريخ الحديث لكرة القدم وأحد أفضل من لعبوا في إسبانيا على الإطلاق.

وأضاف: "أعتقد أن بويول هو المدافع الذي جعلني أعاني أكثر من الآخرين، لم أشعر بصعوبة مواجهة مدافع مثلما شعرت مع بويول"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 6, 2019

وتابع: "عتقد أن الأمر كان مثل الحرب مع بويول. لقد كان أكثر المدافعين عدوانيةً عنهم ، كان الأكثر قسوة وشراسة وقدرة على المواجهة"

وحول تجربته في إنجلترا قال: "هناك غيرت طريقة لعبي قليلًا، في إسبانيا كنت المهاجم الذي ينتظر الكرة داخل منقطقة الجزاء أغلب الوقت، في البريميرليج تغير ذلك قليلًا"

وأردف: "سعيد بعودتي إلى الدوري الإسباني والذي قضيت فيه أغلب مسيرتي وأحببت الأجواء فيه وشاركت مع أكثر من نادٍ بطموحات مختلفة"

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يذكر أن روبيرتو سولدادو قد انضم إلى نادي غرناطة قادمًا من صفوف فنربخشة التركي، ليعود إلى أجواء الليجا التي افتقدها من جديد.