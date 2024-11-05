سولانكي يستعيد ذكريات الموسم الماضي في فانتازي الدوري الإنجليزي

أداء رائع من نجم توتنهام!

استعاد النجم الإنجليزي دومينيك سولانكي، مهاجم توتنهام هوتسبير، ذكريات التألق في الموسم الماضي مع بورنموث، وتربع على عرض الجولة العاشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية.

وكان سولانكي من بين أبرز لاعبي الفانتازي الجالبين للنقاط في الموسم الماضي حينما سجل مع بورنموث 19 هدفا في البريميرليج، وصنع 3 آخرين، لكنه ابتعد قليلا عن حصد النقاط منذ انتقاله إلى توتنهام في الصيف الماضي، ليعود بمفاجأة ويهدي كل من يمتلكه 13 نقطة كاملة.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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انفجار سولانكي

سجل سولانكي هدفين في مباراة فريقه توتنهام أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج، وصنع هدفًا آخر بعدما تحصل على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء في نهاية المباراة، سجل منها ماديسون الهدف الرابع باقتدار، لينتصر السبيرز (4-1).

ويلقي انفجار سولانكي في هذه الجولة الضوء على خيار مثير للغاية، خاصة وأن فريقه سيلعب أمام إيبسويتش تاون في الجولة المقبلة، وهو فريق يمتلك واحدًا من أضعف الدفاعات في المسابقة.

بينما كان ثاني المتألقين والأكثر حصولا على النقاط من بعد سولانكي هو أولا أينا مدافع نوتنجهام فورست، الذي خرج بنقاط الشباك النظيفة، إلى جانب تسجيل أحد الأهداف الثلاثة، التي فاز بها فريقه (3-0) على وست هام، ليجمع 12 نقطة.

فيما جمع زميله أليكس مورينو الظهير الأيسر للفريق 9 نقاط، بعدما تحصل على نقاط الكلين شيت بالإضافة إلى صناعة هدف.

وحقق هاري ويلسون لاعب وسط فولهام مفاجأة كبيرة بعد دخوله في الدقائق الأخيرة، ليقلب تأخر فريقه بهدف، إلى فوز بهدفين سجلهما بنفسه في الدقائق 90+2 و90+7، ليحقق 10 نقاط.

وكما توقعنا في الموضوع السابق، كان التألق من نصيب برونو فيرنانديز بعد رحيل مدرب مانشستر يونايتد إيرك تين هاج، واستطاع البرتغالي من تسجيل هدف فريقه الوحيد أمام تشيلسي من ركلة جزاء، وتحصل على 7 نقاط.

التشكيلة المثالية للجولة العاشرة:

حراسة المرمى: سيلس (6 نقاط)

الدفاع: أينا (12 نقطة) - أليكس مورينو (9 نقاط) - ليف دافيز (8 نقاط) - جفارديول (7 نقاط)

الوسط: هاري ويلسون (10 نقاط) - أودوي (8 نقاط) - صلاح (7 نقاط) - برونو (7 نقاط)

الهجوم: سولانكي (13 نقطة) - كريس وود (6 نقاط)

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