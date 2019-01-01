وكيل ديمبيلي: صفقة تبادلية مع نيمار؟ الأمر لا يهمنا

الجناح الفرنسي يود البقاء في كتالونيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

علق موسى سيسوكو على أخبار انضمام موكله عثمان ديمبيلي لباريس سان جيرمان ضمن صفقة انتقال نيمار لبرشلونة.

وكانت المفاوضات بين الناديين الفرنسي والإسباني قد أحرزت تقدمًا كبيرًا يوم أمس الثلاثاء، وتتحدث المصادر عن التوصل لاتفاق حول عودة نيمار للعب بجانب ليونيل ميسي في كامب نو مقابل 170 مليون يورو وإعارة ديمبيلي لباريس سان جيرمان.

خيار مفاجئ لتعويض كيسييه في ميلان

الوكيل سُئل من صحيفة ليكيب عن موقفه من تلك الأخبار، فأجاب "الأمر لا يهمنا أبدًا".

الصحيفة الفرنسية أوضحت أن الوكيل أبلغها كذلك بعدم علمه باجتماع إدارة البارسا مع باريس سان جيرمان أو ما جرى خلاله.

يُذكر أن نيمار كان قد رحل عن البارسا صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده، وقد ضم الفريق ديمبيلي من بوروسا دورتموند لتعويضه لكنه لم ينجح في هذا بعدما أعاقت الإصابات وعدم الالتزام في مشواره في كتالونيا.