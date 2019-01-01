غلق سوق الانتقالات في الإمارات بعد إبرام 640 صفقة

أغلق سوق الانتقالات الصيفي في الإمارات بعد إبرام 640 صفقة ما بين الأندية المحترفة والهواة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أغلق سوق الانتقالات الصيفي لموسم 2019-2020 في دوري الخليج العربي الإماراتي، وقد شهد إبرام 640 صفقة.

وفتح الميركاتو الصيفي في الإمارات أبوابه يوم التاسع من يوليو الماضي، وقد شهد قيد 640 لاعبًا في مختلف الفئات لدى الأندية المحترفة والهواة.

ما الذي اختلف في الهلال والسد عن مواجهة 2015؟

وتضمنت الـ640 صفقة 349 صفقة للأندية المحترفة و29 لأندية الدرجة الأولى "الهواة"، بجانب 361 صفقة ضمن مسابقة تحت 21 سنة، كما شهدت وجود 17 حالة استبدال و30 إعارة و38 حالة انتقال لاعبين من أندية لأخرى.

وأبدت عائشة الطنيجي عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين رضاها عن سير العمل خلال فترة القيد الصيفي، موضحة أن ثقافة الأندية تطورت كثيرًا خلال تلك الفترة، وهو ما يصب في صالح الأندية والقائمين على التسجيل في اتحاد الكرة.

وقد كشفت الطنيجي عن موعد إتمام آخر معاملة انتقال قبل غلق الميركاتو، وحدثت قبل دقيقة واحدة من الموعد.

وأضافت حول الميركاتو حسبما نقلت صحيفة البيان "سيكون هناك ملحق لقيد اللاعبين بمنح الأندية فرصة تسجيل لاعبين خارج موعد قيد اللاعبين، حيث أتاح اتحاد الكرة الفرصة أمام الأندية لتسجل لاعبين خلال 21 يومًا من تاريخ غلق باب القيد على أن يكون اللاعب حرًا وقائمة النادي تسمح بهذا القيد الجديد، وأن يكون عقد اللاعب انتهي قبل موعد غلق باب القيد الصيفي".

ومن المقرر أن يُفتح باب القيد مجددًا في سوق الانتقالات الشتوي والذي سيمتد خلال الفترة من 7 يناير 2020 حتى 3 فبراير من نفس العام.