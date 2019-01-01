صحيفة: كويلار كلف الهلال 7.4 مليون يورو

هذا بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن التفاصيل المالية لصفقة انضمام جوستافو كويلار للهلال.

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وكان وصيف الدوري السعودي للموسم الماضي قد نجح في ضم كويلار في آخر أيام سوق انتقالات صيف 2019 بعد مفاوضات صعبة وماراثونية مع ناديه "فلامنجو البرازيلي".

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وأفادت الصحيفة أن صفقة كويلار كلفت الهلال 7.4 مليون يورو، وتشمل قيمة شراء عقده من فلامنجو وحصة ناديه السابق ديبورتيفو كالي الكولومبي.

وأضافت الرياضية أن لاعب الوسط الكولومبي سيحصل على ما يقرب من 4 ملايين يورو تتضمن رواتبه ومقدم العقد الذي يمتد لـ4 مواسم.

وكان كويلار قد وصل السعودية يوم أمس ومن المقرر أن يخضع غدًا للفحوصات الطبية المعتادة ثم يبدأ تدريباته مع الهلال.

وفي أولى كلماته بعد الوصول للرياض، قال كويلار أنه سعيد جدًا بالرحيل عن أفضل نادٍ في أمريكا الجنوبية للالتحاق بصفوف أفضل نادٍ في قارة آسيا، وقد شكر جماهير الهلال على حُسن استقبالهم له ووعدهم ببذل قصارى جهده لإسعادهم بالفوز مع زملائه بالألقاب.