كويلار .. فلامنجو يُماطل والهلال يُجهز الخطة البديلة
كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر
حصل الهلال على موافقة شفهية من إدارة فلامنجو على عرضه لضم لاعب وسط الفريق "جوستافو كويلار" الأسبوع الماضي، لكن الصفقة رغم هذا مهددة بالفشل.
ونجح الفريق الناشط في الدوري السعودي من التوصل لاتفاق مع كويلار على بنود عقده الشخصية منذ أسبوعين تقريبًا، ودخلت في مفاوضات مع فلامنجو حتى نجحت بالتوصل لاتفاق نهائي على ضم اللاعب.
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وفيما كان من المتوقع أن تُرسل إدارة النادي البرازيلي العقود الموقعة من جانبها للهلال، ماطلت ولا تزال تُماطل في إتمام تلك الخطوة، وهو ما دفع الفريق السعودي لتجهيز الخطة البديلة.
وأفادت المصادر الصحفية المتابعة لسوق انتقالات الدوري السعودي أن الهلال أمهل فلامنجو 24 ساعة لإرسال العقود موقعة من جانبها وإلا سيتجه لخيار بديل، خاصة أن الميركاتو سيُغلق يوم السبت القادم.
وأضافت تلك المصادر أن إدارة الهلال بدأت فعلًا الحديث مع محور أجنبي جديد تحسبًا لعدم إتمام صفقة انتقال الكولومبي كويلار.
💫 الحضور الجماهيري لمباراة #الاتحاد و #الهلال بلغ 54390 متفرج🔥#آسيا_مع_جول#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/Dy95JFU9Ta— موقع قول السعودي (@GoalSA) August 27, 2019