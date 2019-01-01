رسميًا | الهلال يُجدد عقد الشلهوب لموسم جديد

الأسطورة مستمر في الملاعب موسم جديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الهلال رسميًا تجديد عقده نجمه المخضرم محمد الشلهوب لموسم جديد.

وأكد تويتر الهلال تجديد عقد اللاعب صاحب الـ38 عامًا لعام آخر لكن دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالعقد.

ويلعب الشلهوب للهلال منذ عام 1998 وقد تُوج مع النادي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، وأبرزها 7 ألقاب للدوري السعودي و11 مرة كأس ولي العهد بجاني كأس الأندية أبطال الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي، وقد خسر معه نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017.

ونشر الحساب الرسمي للهلال على تويتر مقطع فيديو للإعلان عن تجديد عقد الشلهوب وعنونه بـ "عام آخر من الذهب".

ولم يكتف الهلال بتجديد عقد الشلهوب يوم أمس، بل وقع عقدًا مع مدافعه الواعد متعب المفرج يمتد حتى عام 2024 قبل أن يُعيره إلى الشباب، بعدما كان قد قضى الموسم الماضي معارًا للتعاون وتألق بشكل لافت.

🎥 عام آخر من الذهب 💙#فيديو_الهلال#الهلال pic.twitter.com/IKljAK2hgE

— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 30, 2019