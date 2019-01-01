من هو مينامينو؟ جوكر سالزبورج ومنافس صلاح وماني الجديد في ليفربول

اللاعب الياباني انضم رسميًا لليفربول، فمن هو وأين سيلعب وكيف يُهدد صلاح وماني في الريدز؟

قام الياباني تاكومي مينامينو بخطوة هائلة في مسيرته الكروية، بالانتقال من فريقه ريد بول سالزبورج النمساوي إلى العملاق الإنجليزي متصدر البريميرليج وبطل دوري أبطال أوروبا " ليفربول ".

الألماني يورجن كلوب فاجأ الجميع بالتحرك لضم صانع الألعاب صاحب الـ24 عامًا، إذ كان فريقه قد ارتبط بعدد من الأسماء اللامعة في كرة القدم وعلى رأسهم تيمو فيرنر، لكن المدرب اختار ذلك الشاب الموهوب من الدوري النمساوي ليُعزز به كتيبة الريدز في سوق الانتقالات الشتوي القادم.

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مينامينو لفت الأنظار بأدائه الممتاز مع سالزبورج هذا الموسم في دوري الأبطال ، وقد كان الفريق قريبًا من التأهل لدور المجموعات لكنه خسر مباراته الحاسمة أمام ليفربول في النمسا ليخرج ويتحول مساره تجاه الدوري الأوروبي.

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من هو تاكومي مينامينو؟

مينامينو هو لاعب ياباني وُلد عام 1995 في مدينة إيزوميسانو اليابانية، وقد بدأ مسيرته الكروية مع شباب سيريزو أوساكا قبل أن يصعد للفريق الأول عام 2014 ويلعب بجانب النجم دييجو فورلان في الدوري الياباني.

انتقل في يناير 2015 إلى أوروبا وتحديدًا للنمسا حيث ارتدى قميص ريد بول سالزبورج مقابل بلغ لم يصل المليون يورو، وكان العقد في البداية حتى نهاية الموسم مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

بدأ مينامينو مسيرته مع فريقه الجديد في الـ14 من فبراير ضد فريق فينر نيوشتادت في الدوري النمساوي، وبدأ مسيرته الأوروبية في مباراة الإياب ضد فياريال في دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

انتهى موسم 2014-2015 وكان مينامينو قد لعب 17 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف، وزاد العدد في الموسم التالي إلى 40 مباراة و13 هدفًا.

نجح اللاعب الياباني في تثبيت أقدامه مع فريقه النمساوي الجديد وأصبح أحد عناصره الأساسية والمهمة، وقد بلغ عدد مبارياته معه حتى الآن 199 مباراة سجل خلالهم 66 هدفًا وصنع 46.

على الصعيد الدولي، بدأ مينامينو مبكرًا تمثيل بلاده، إذ لعب مع منتخب الناشئين كأس العالم تحت 17 عامًا، وكانت مباراته الأولى مع المنتخب الأول بعد انتقاله للنمسا بعدة أشهر وتحديدًا في 13 أكتوبر 2015 أمام إيران وديًا، وبعدها لعب مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد 2016.

ما هي الأندية التي لعب لها مينامينو؟

كما أسلفنا، لعب الياباني الشاب مع سيريزو أوساكا في اليابان وريد بول سالزبورج في النمسا، ولم يلعب لأي فريق غيرهما.

الفريق الفترة المباريات الأهداف سيريزو أوساكا - اليابان 2012 - 2014 85 17 ريد بول سالزبورج - النمسا 2015 - 2019 199 64