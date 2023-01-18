سوق الانتقالات: صفقات الدوري الإنجليزي في ميركاتو شتاء 2023

جول يستعرض معكم جميع صفقات الأندية الإنجليزية في سوق الانتقالات الشتوية 2023 وكذلك أسماء اللاعبين الذين رحلوا عن أنديتهم في الميركاتو

مع تقدم الوقت في سوق الانتقالات الشتوية 2023 في الدوري الإنجليزي وجميع أنحاء أوروبا، تحول الاهتمام الآن إلى كيفية تدعيم كل فريق لقائمته في الوقت الحساس من الموسم.

هذا العام، تمتد فترة الانتقالات الشتوية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز من 1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2023.

جول لديه كل ما تحتاج لمعرفته حول اللاعبين الجدد والمغادرين في جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال ميركاتو شتاء 2023.

آرسنال

صفقات آرسنال:

لم يقم آرسنال بأي صفقات حتى الآن

الراحلون عن آرسنال:

لم يرحل أي لاعب عن صفوف آرسنال حتى الآن

أستون فيلا

صفقات أستون فيلا:

جون ديوران (شيكاجو فاير)

أليكس مورينو (ريال بيتيس)

الراحلون عن أستون فيلا:

فريدريك جيلبرت (ستراسبورج)

كاميرون أرشر (ميدلسبره) إعارة

بورنموث

صفقات بورنموث:

لم يقم آرسنال بأي صفقات حتى الآن.

الراحلون عن بورنموث:

جيمس هيل (هارتس) إعارة

إيميليانو ماركونديس (نوردجايلاند) إعارة

جمال لوي (كوينز بارك رينجرز) إعارة

برينتفورد

صفقات برينتفورد:

كيفين تشايد (فرايبورج) إعارة

الراحلون عن برينتفورد:

لم يرحل أي لاعب عن برينتفورد حتى الآن

برايتون

صفقات برايتون:

فاكوندو بونانوتي (روزاريو سنترال)

الراحلون عن برايتون:

آرون كونولي (هال سيتي) إعارة

تشيلسي

صفقات تشيلسي:

ميخايلو مودريك (شاختار دونتسك)

بينوا بادياشيل (موناكو)

أندريه سانتوس (فاسكو دا جاما)

ديفيد فوفانا (مولده)

جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد) إعارة

الراحلون عن تشيلسي:

لم يرحل أي لاعب عن صفوف تشيلسي حتى الآن.

كريستال بالاس

صفقات كريستال بالاس:

لم يقم كريستال بالاس بأي صفقات حتى الآن.

الراحلون عن كريستال بالاس:

جاك بوتلاند (مانشستر يونايتد) إعارة

إيفرتون

صفقات إيفرتون:

لم يقم إيفرتون بأي صفقات حتى الآن.

الراحلون عن إيفرتون:

إلدين ياكوبوفيتش (لوس أنجلوس إف سي) لاعب حر.

نييلز نكونكو (سانت إتيان) إعارة.

فولهام

صفقات فولهام:

لم يقم فولهام بأي صفقات حتى الآن.

الراحلون عن فولهام:

أنتوني نوكايرت (هيدرسفيلد تاون) إعارة.

ليدز يونايتد

صفقات ليدز يونايتد:

جيورجينيو روتير (هوفنهايم).

ماكسيميليان ووبير (ريد بول سالزبورج).

الراحلون عن ليدز يونايتد:

ماتيوس كليزتش (دي سي يونايتد) لاعب حر.

ليستر سيتي

صفقات ليستر سيتي:

لم يقم ليستر سيتي بأي صفقات حتى الآن.

الراحلون عن ليستر سيتي:

جورج هيرست (إبسويتش) إعارة.

ليفربول

صفقات ليفربول:

كودي جاكبو (بي إس في أيندهوفن).

الراحلون عن ليفربول:

لم يرحل أي لاعب عن ليفربول حتى الآن.

مانشستر سيتي

صفقات مانشستر سيتي:

لم يقم مانشستر سيتي بأي صفقات حتى الآن.

الراحلون عن مانشستر سيتي:

دييجو روزا (باهيا)

ناهويل بوستوس (تاليريس) إعارة

مانشستر يونايتد

صفقات مانشستر يونايتد:

جاك بوتلاند (كريستال بالاس) إعارة

فوت فيجهورست (بيرنلي) إعارة

الراحلون عن مانشستر يونايتد:

لم يرحل أي لاعب عن مانشستر يونايتد حتى الآن.

نيوكاسل يونايتد

صفقات نيوكاسل:

لم يقم نيوكاسل بأي صفقات حتى الآن.

الراحلون عن نيوكاسل:

جارانج كوول (هارتس الاسكتلندي) إعارة

نوتنجهام فورست

صفقات نوتنجهام:

دانيلو (بالميراس)

جوستافو سكاربا (بالميراس) لاعب حر

الراحلون عن نوتنجهام:

جوش باولر (بلاكبول) إعارة

ساوثامبتون

صفقات ساوثامبتون:

كارلوس ألكاراث (راسينج كلوب)

ميسلاف أورسيتش (دينامو زغرب)

الراحلون عن ساوثامبتون:

دان نلوندولو (إعارة)

توتنهام

صفقات توتنهام:

لم يقم توتنهام بأي صفقات حتى الآن.

الراحلون عن توتنهام:

لم يرحل أي لاعب عن صفوف توتنهام حتى الآن.

وست هام يونايتد

صفقات وست هام:

لويزاو (ساو باولو)

الراحلون عن وست هام:

لم يرحل أي لاعب عن وست هام حتى الآن.

وولفرهامبتون

صفقات وولفرهامبتون:

ماريو ليمينا (نيس)

بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان)

ماتيوس كونيا (أتلتيكو مدريد) إعارة

الراحلون عن وولفرهامبتون: