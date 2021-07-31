سوق الانتقالات: الصفقات الرسمية في الدوري الإسباني في ميركاتو صيف 2021

تعرف على كل صفقات فرق الدوري الإسباني الرسمية حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية 2021، حيث قام برشلونة ببعض التدعيمات وكذلك ريال مدريد..

بدأت الأندية في جميع أنحاء العالم الاستعداد للموسم الجديد 2021-22، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الكثير من الفرق، بسبب جائحة كورونا وإقامة المباريات بدون حضور جماهيري.

ولعل أبرز تلك الأندية في الدوري الإسباني، الذي تأثر كثيرًا بعدم إقامة المباريات بالحضور الجماهيري، ولكن هذا لا يمنع وجود صفقات قوية لواحد من أقوى دوريات العالم.

في هذا التقرير يستعرض معكم موقع جول كل الصفقات التي عُقدت بصورة رسمية حتى الآن في الدوري الإسباني.

تعاقدات صيف 2021:

دافيد ألابا (بايرن ميونخ) مجانًا

الراحلون عن ريال مدريد :

سيرخيو راموس (باريس سان جيرمان) مجانًا

رافاييل فاران (مانشستر يونايتد)

براهيم دياز (ميلان / إعارة)

تعاقدات صيف 2021:

إيمرسون (ريال بيتيس)

ممفيس ديباي (ليون) مجانًا

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) مجانًا

إريك جارسيا (مانشستر سيتي) مجانًا

الراحلون عن برشلونة:

جونيور فيربو (ليدز يونايتد)

جان كلير توديبو (نيس)

كارليس ألينيا (خيتافي)

خوان ميراندا (ريال بيتيس) مجانًا

ماتيوس فيرناديش (بالميراس) فسخ عقد

فرانسيسكو ترينكاو (وولفرهامبتون / إعارة)

مونشو (غرناطة) مجانًا

ليونيل ميسي (لاعب حر)

صفقات صيف 2021:

رودريجو دي بول (أودينيزي)

ماركوس باولو (فلومينينسي)

الراحلون عن أتلتيكو مدريد:

نيكولاس إيبانيز (باتشوكا)

فيتولو (خيتافي / إعارة)

آكسيل فيرنير (لاعب حر)

صفقات صيف 2021:

خوان فويث (توتنهام)

بولاي ديا (رين)

عيسى ماندي (ريال بيتيس) مجانًا

مانو مورلانيس (ألميريا)

الراحلون عن فياريال :

مانو مورلانيس (ألميريا)

راميرو فونيس موري (النصر)

إيفان مارتين (ألافيس/ إعارة)

تشافير كوينتيلا (ليجانيس / إعارة)

كارلوس باكا (غرناطة) مجانًا

جايمي كوستا (ريال مايوركا) مجانًا

ميجيلون (إسبانيول)

إنريك فرانكيسا (ليفانتي)

ماريو جونزاليس (سبارتا براجا)

خاومي كوستا (مايوركا)

إشبيلية

صفقات صيف 2021:

ماركو دميتروفيتش (إيبار) مجانًا

إيريك لاميلا (توتنهام)

الراحلون عن إشبيلية :

بريان جيل (توتنهام)

جيليرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو)

فرانكو فاسكيز (بارما) مجانًا

توماس فاتشليك (أولمبياكوس) مجانًا

خوسيه ألونسو لارا (ريال بيتيس ب) مجانًا

خوان سوريانو (تينيريفي) مجانًا

خوان بيروكال (خيخون) إعارة

سيرخيو إسكوديرو (فسخ عقد)

أليكس فيدال (فسخ عقد)

صفقات صيف 2021:

دييجو ريكو (بورنموث)

ماثيو رايان (برايتون) مجانًا

الراحلون عن ريال سوسييداد:

ميجيل آنخيل مويا (فسخ عقد)

صفقات صيف 2021:

خوان ميراندا (برشلونة) مجانًا

يوسف سابالي (بوردو) مجانًا

روي سيلفا (غرناطة) مجانًا

الراحلون عن ريال بيتيس:

إيمرسون (برشلونة)

عيسى ماندي (فياريال) مجانًا

داني مارتين (مالاجا / إعارة)

صفقات صيف 2021:

لا يوجد حتى الآن

الراحلون عن بيلباو:

إينيجو فيسينتي (ميرانديس / إعارة)

إياجو هيريرين (فسخ عقد)

إباي جوميز (فسخ عقد)

صفقات صيف 2021:

كارلوس باكا (فياريال) مجانًا

مونشو (برشلونة) مجانًا

الراحلون عن غرناطة:

روبيرتو سولدادو (ليفانتي)

روي سيلفا (ريال بيتيس) مجانًا

فيدي فيكو (فسخ عقد)

صفقات صيف 2021

فرانكو كيرفي (بنفيكا)

ماتيوس ديتورو (أونيفرسيداد كاتوليكا /إعارة)

الراحلون عن سيلتا فيجو:

ألفارو فاديلو (إسبانيول)

دافيد جونكا (جيرونا) مجانًا

جوزابيل سانشيز (مالاجا) مجانًا

جابرييل فيرنانديز (خواريز/ إعارة)

دافيد كوستاس (ريال أوفيدو) مجانًا

سيرخيو كاريرا (ميرانديس / إعارة)

صفقات صيف 2021:

سانتياجو أرزامينديا (سيرو بورتينو)

توماس ألراكون (أوهيجينس)

جيرماس ليدساما (روزاريو)

فارازدات هارويان (أساتانا) مجانًا

الراحلون عن قادش:

داني سوتيرس (كولتورال ليونسيا) مجانًا

سيرخيو جونزاليس (تينريفي) مجانًا

خوسيه ماتوس (بورجوس)

صفقات صيف 2021:

لاندري ديماتا (أندرلخت)

ألفارو فاديلو (سيلتا فيجو)

سيرخيو جوميز (إشبيلية)

ميجيلون (فياريال)

الراحلون عن إسبانيول:

خوان كاميلو (بونفيرادينا / إعارة)

صفقات صيف 2021:

أندي بوديمير (ريال مايوركا)

جوناس رامالو (جيرونا)

خوسيه آنخيل (إيبار) مجانًا

كيكي جارسيا (إيبار) مجانًا

الراحلون عن أوساسونا:

براندون توماس (مالاجا) مجانًا

روبين مارتينيز (لارانكا) مجانًا

كيكي سافيرو (بونفيرادينا /إعارة)

صفقات صيف 2021:

إنريك فرانكيسا (فياريال)

روبيرتو سولدادو (غرناطة)

روجير بيرجيو (جيمانستيك) مجانًا

الراحلون عن ليفانتي:

تشيك دوكريه (ليجانيس) مجانًا

تونو جارسيا (فسخ عقد)

أرتورو مولينا (فسخ عقد)

صفقات صيف 2021:

جيورجي مامارداشفيلي (دينامو تبليسي)

عمر ألديريتي (هيرتا برلين / إعارة)

الراحلون عن فالنسيا:

كيفين جاميرو (ستراسبورج) مجانًا

جورج ساينز (مارتوميو / إعارة)

صفقات صيف 2021:

كارليس ألينيا (برشلونة)

ستيفن ميتروفيتش (ستراسبورج)

فيتولو (أتلتيكو مدريد / إعارة)

الراحلون عن خيتافي:

آنخيل رودريجيز (ريال مايوركا) مجانًا

شابيير إتشيتا (إيبار) إعارة

جاك هاربر (راسينج / إعارة)

فرانسيسكو بورتيلو (ألميريا) مجانًا

صفقات صيف 2021:

تاكي هارا (إسترا 1961) مجانًا

إيفان مارتين (فياريال /إعارة)

مانو جارسيا (خيخون / إعارة)

الراحلون عن ألافيس:

رامون ميريز (أوسييك)

أوليفير فيردون (لودوجورتس)

خافي مينوز (إيبار) مجانًا

رافا نافارو (إستارا) مجانًا

صفقات صيف 2021:

إيفان ماركوني (بوكا جونيورز)

لوكاس بوي (تورينو)

بيدرو بيجاز (إيبار) مجانًا

كيكو كاسيلا (ليدز يونايتد / إعارة)

الراحلون عن إلتشي:

ميجيل سيفوينتيس (إيبيزا) مجانًا

داني كلافو (ريال أوفيدو) مجانًا

صفقات صيف 2021:

دومنيك جريف (براتيسلافا)

بابلو مافيو (شتوتجارت / إعارة)

جايمي كوستا (فياريال) مجانًا

آنخيل رودريجيز (خيتافي) مجانًا

الراحلون عن ريال مايوركا:

أنتي بوديمير (أوساسونا)

فران جيمس (ريال سرقسطة) مجانًا

إنزو لومباردو (ويسكا) مجانًا

ميجيل بيريرا (راسينج) مجانًا

صفقات صيف 2021:

راندي نتيكا (فوينلابرادا)

باتي سيس (فوينلابرادا)

فران جارسيا (ريال مدريد كاستيا)

إيفان باليو (ألميريا) مجانًا

الراحلون عن رايو فاليكانو: