Premier League trophyReuters
أحمد مجدي

سوق الانتقالات: جميع صفقات الدوري الإنجليزي في ميركاتو صيف 2024

انتقالاتالدوري الإنجليزي الممتازليفربولمانشستر يونايتدمانشستر سيتيآرسنالتشلسيتوتنهامويست هامنيوكاسلولفرهامبتونفولهامبرينتفوردأستون فيلاكريستال بالاسليسترإيبسويتشساوثمبتون

جول يستعرض معكم جميع صفقات الأندية الإنجليزية في سوق الانتقالات الصيفية 2024 وكذلك أسماء اللاعبين الذين رحلوا عن أنديتهم في الميركاتو

مع بداية الوقت في سوق الانتقالات الصيفية 2024 في الدوري الإنجليزي وجميع أنحاء أوروبا، تحول الاهتمام الآن إلى كيفية تدعيم كل فريق لقائمته في الوقت الهام من الميركاتو.

هذا العام، تمتد فترة الانتقالات الصيفية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز من 14 يونيو 2024 وينتهي في 30 أغسطس 2023.

جول لديه كل ما تحتاج لمعرفته حول اللاعبين الجدد والمغادرين في جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال ميركاتو صيف 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

آرسنال:

الراحلون من آرسنال:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
سيدريك سواريسلم يعلن بعدانتهاء عقد
محمد الننيلم يعلن بعدانتهاء عقد
أرثر أوكونكولم يعلن بعدانتهاء عقد

أستون فيلا

الراحلون عن أستون فيلا:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
مورجان سانسوننابولي4 ملايين يورو

بورنموث

صفقات بورنموث:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
لويس سينيستيراليدز يونايتد23.4 مليون يورو
إنيس أونالخيتافي16.5 مليون يورو
أليكس باولسيريويلينجتون2.27 مليون يورو

الراحلون عن بورنموث:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
إيميليانو ماركونديسلم يعلن بعدانتهاء عقد
دارين راندولفلم يعلن بعدانتهاء عقد
ريان فريدريكسلم يعلن بعدانتهاء عقد
جمال لويلم يعلن بعدانتهاء عقد
لويد كيليلم يعلن بعدانتهاء عقد

برينتفورد

صفقات برينتفورد:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
إيجور تياجوكلوب بروج33 مليون يورو

الراحلون عن برينتفورد:

اللاعبالفريقمجانًا
إليري بالكومبيسانت ميرينإعارة
شاندون بابتيست-انتهاء عقد
سامان قدوس-انتهاء عقد
تشارلي جود-انتهاء عقد

برايتون

صفقات برايتون:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
إبراهيم عثماننورشيلاند19.5 مليون يورو

الراحلون عن برايتون:

اللاعبالفريققيمة الصفقة
آدم لالانالم يعلن بعدانتهاء عقد
ستيفن ألزاتيلم يعلن بعدانتهاء عقد

تشيلسي

الراحلون عن تشيلسي:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
لويس هالنيوكاسل32.5 مليون يورو
تياجو سيلفافلومينينسيانتقال حر

كريستال بالاس

الراحلون عن كريستال بالاس:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
ناثان فيرجسونلم يعلن بعدانتهاء عقد
جيمس تومكينزلم يعلن بعدانتهاء عقد
جايرو رايديفالدلم يعلن بعد انتهاء عقد

إيفرتون

الراحلون عن إيفرتون:

اللاعبالنادي قيمة الصفقة
أندي لونيرجانلم يعلن بعدانتهاء عقد
ديلي آليلم يعلن بعدانتهاء عقد
أندريه جوميزلم يعلن بعدانتهاء عقد

فولهام

الراحلون عن فولهام:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
ماريك روداكلم يعلن بعدانتهاء عقد
تيريسي فرانسوالم يعلن بعدانتهاء عقد
تيرينس كونجولولم يعلن بعدانتهاء عقد
توسين أدارابيويولم يعلن بعدانتهاء عقد

ساوثهامتون

صفقات ساوثهامتون:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
تايلور هاروود بيليسمانشستر سيتي23 مليون يورو

الراحلون عن ساوثهامتون:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
ستيوارت أرمستروجلم يعلن بعدانتهاء عقد

إبسويتش تاون

الراحلون عن لوتون تاون:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
نيك هايسبارنيتمجانًا
كايدين جاكسونلم يعلن بعدانتهاء عقد
دومينيك باللم يعلن بعد انتهاء عقد
بانوتشي كامارالم يعلن بعدانتهاء عقد

ليفربول

الراحلون عن ليفربول:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
كالفن رامزيويجانإعارة
جويل ماتيبلم يعلن بعدانتهاء عقد
تياجو ألكانتارالم يعلن بعدانتهاء عقد

مانشستر يونايتد

الراحلون عن مانشستر يونايتد:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
ألفارو كاريراسبنفيكا6 ملايين يورو
أنتوني مارسياللم يعلن بعدانتهاء عقد
براندون ويليامزلم يعلن بعدانتهاء عقد
رافاييل فارانلم يعلن بعدانتهاء عقد

مانشستر سيتي

الراحلون عن مانشستر سيتي:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
تايلور هاروود بيليسساوثهامتون23 مليون يورو
تومي دويلوولفرهامبتون5 ملايين يورو

نيوكاسل يونايتد

صفقات نيوكاسل:

  • اللاعبالنادي قيمة الصفقة
    لويس هالتشيلسي32.5 مليون يورو

  • الراحلون من نيوكاسل:

  • اللاعبالناديقيمة الصفقة
    بول دوميتلم يعلن بعدانتهاء عقد
    لوريس كاريوسلم يعلن بعدانتهاء عقد
    كيل واتسلم يعلن بعدانتهاء عقد
    مات ريتشيلم يعلن بعدانتهاء عقد
    جيف هيندريكلم يعلن بعدانتهاء عقد

نوتنجهام فورست

الراحلون عن نوتنجهام:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
ريمو فرويلربولونيا4.5 مليون يورو
هاري آرترلم يعلن بعدانتهاء عقد
فيليبيلم يعلن بعد انتهاء عقد
لويك مبي سوهلم يعلن بعدانتهاء عقد
سكوت ماكينالم يعلن بعدانتهاء عقد
شيخو كوياتيلم يعلن بعدانتهاء عقد
واين هينيسيلم يعلن بعدانتهاء عقد

ليستر سيتي

صفقات ليستر سيتي:

اللاعبالنادي قيمة الصفقة
عبدول فاتاوو إسحاقوسبورتنج لشبونة17 مليون يورو

توتنهام

صفقات توتنهام:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
لوكاس بيرجفالدجورجاردن10 ملايين يورو

الراحلون عن توتنهام:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
إيفان بيريسيتسهاجدوك سبليتانتقال حر
إريك دايربايرن ميونخانتقال حر
ريان سيسينونلم يعلن بعدانتهاء عقد
جافيت تانجانجالم يعلن بعدانتهاء عقد

وست هام يونايتد

الراحلون عن وست هام:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
أنجيلو اوجبونالم يعلن بعدانتهاء عقد
ثيلو كيهريرموناكو11 مليون يورو
جوزيف أنانجلم يعلن بعدانتهاء عقد

وولفرهامبتون

صفقات وولفرهامبتون:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
تومي دويلمانشستر سيتي5 ملايين يورو
إعلان