سوق الانتقالات: جميع صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2024

تعرف على كل الصفقات الرسمية التي عقدتها الأندية الأوروبية في الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية 2024.

مع نهاية كل موسم من الدوريات الأوروبية خاصة الخمسة الكبرى، تبدأ إثارة جديدة من نوعها هي الخاصة بسوق الانتقالات الصيفية، والتي تنطلق حتى قبل فتح النافذة.

تسعى الأندية خلال الميركاتو الصيفي في كل عام إلى تدعيم صفوفها بأبرز الأسماء المتاحة، وتخرج العديد من الشائعات المرتبطة بسوق الانتقالات، والتي تربط بعض اللاعبين بأندية بعينها.

ويبدو أن الصيف الحالي سيشهد ثورة حقيقية في العديد من الأندية، خاصة تلك التي لم تقدم الأداء المنتظر منها خلال الموسم الماضي، حيث تحركت عدة أندية بالفعل وأبرمت العديد من الصفقات القوية حتى الآن.

لكن لا صوت يعلو حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية 2024 على صفقة كيليان مبابي إلى ريال مدريد والتي تمت بعد سنوات طويلة من الانتظار.

في هذا التقرير من جول، نستعرض معًا كل الصفقات التي قامت بها الأندية الأوروبية في الدوريات الخمسة الكبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية 2024:



صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز في ميركاتو صيف 2024

آرسنال:

تعاقدات صيف 2024:

اللاعب النادي قيمة الصفقة

الراحلون من آرسنال:

اللاعب النادي قيمة الصفقة سيدريك سواريس لم يعلن بعد انتهاء عقد محمد النني لم يعلن بعد انتهاء عقد آرثر أوكونكو لم يعلن بعد انتهاء عقد

تشيلسي

تعاقدات صيف 2024:

اللاعب النادي قيمة الصفقة توسين أدارابيويو فولهام مجانًا

الراحلون عن تشيلسي:

اللاعب النادي قيمة الصفقة لويس هال نيوكاسل 32.5 مليون يورو تياجو سيلفا فلومينينسي مجانًا

ليفربول

تعاقدات صيف 2024:

اللاعب النادي قيمة الصفقة

الراحلون عن ليفربول:

اللاعب النادي قيمة الصفقة كالفن رامزي ويجان انتقال حر جويل ماتيب لم يعلن بعد انتهاء عقد تياجو ألكانتارا لم يعلن بعد انتهاء عقد

مانشستر يونايتد

تعاقدات صيف 2024:

اللاعب النادي قيمة الصفقة

الراحلون عن مانشستر يونايتد:

اللاعب النادي قيمة الصفقة ألفارو كاريراس بنفيكا 6 ملايين يورو أنتوني مارسيال لم يعلن بعد انتهاء عقد براندون ويليامز لم يعلن بعد انتهاء عقد رافاييل فاران لم يعلن بعد انتهاء عقد

مانشستر سيتي

تعاقدات صيف 2024:

اللاعب النادي قيمة الصفقة

الراحلون عن مانشستر سيتي:

اللاعب النادي قيمة الصفقة تايلور هاروود بيليس ساوثهامتون 23 مليون يورو تومي دويل وولفرهامبتون 5 ملايين يورو

توتنهام

تعاقدات صيف 2024:

اللاعب النادي قيمة الصفقة لوكاس بيرجفال دجورجاردن 10 ملايين يورو

الراحلون عن توتنهام:

اللاعب النادي قيمة الصفقة إيفان بيريسيتش هاجدوك سبليت مجانًا إريك داير بايرن ميونخ مجانًا ريان سيسينون لم يعلن بعد انتهاء عقد جافيت تانجانجا لم يعلن بعد انتهاء عقد

نيوكاسل

تعاقدات صيف 2024:

اللاعب النادي قيمة الصفقة لويس هال تشيلسي 32.5 مليون يورو

الراحلون من نيوكاسل:

اللاعب النادي قيمة الصفقة بول دوميت لم يعلن بعد انتهاء عقد لوريس كاريوس لم يعلن بعد انتهاء عقد كيل واتس لم يعلن بعد انتهاء عقد مات ريتشي لم يعلن بعد انتهاء عقد جيف هيندريك لم يعلن بعد انتهاء عقد



صفقات أندية الدوري الإسباني في صيف 2024

ريال مدريد:

تعاقدات صيف 2024:

اللاعب قيمة الصفقة النادي كيليان مبابي مجانًا باريس سان جيرمان إندريك 47.5 مليون يورو بالميراس

الراحلون عن ريال مدريد

اللاعب قيمة الصفقة النادي توني كروس اعتزال -

برشلونة:

تعاقدات صيف 2024:

اللاعب النادي قيمة الصفقة

الراحلون عن برشلونة:

اللاعب النادي قيمة الصفقة شادي رياض ريال بيتيس مدريد 3 ملايين يورو إستانيس بيدرولا سامبدوريا 3 ملايين يورو ماركوس ألونسو لم يعلن بعد انتهاء عقد

أتلتيكو مدريد:

صفقات صيف 2024:

اللاعب النادي قيمة الصفقة

الراحلون عن أتلتيكو مدريد:

اللاعب النادي قيمة الصفقة ممفيس ديباي لم يعلن بعد انتهاء عقد فيتولو لم يعلن بعد انتهاء عقد جابرييل باوليستا لم يعلن بعد انتهاء عقد

صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو صيف 2024

يوفنتوس:

تعاقدات صيف 2024:

اللاعب النادي قيمة الصفقة

الراحلون عن يوفنتوس:

اللاعب النادي قيمة الصفقة كوني دي وينتر جنوة 8 ملايين يورو أليكس ساندرو لم يعلن بعد انتهاء عقد

إنتر:

تعاقدات صيف 2024:

اللاعب النادي قيمة الصفقة دافيدي فراتيزي ساسوولو 29 مليون يورو كارلوس أوجوستو مونزا 13 مليون يورو ماركو أرناوتوفيتش بولونيا 8 ملايين يورو بيوتر زيلينسكى نابولي انتقال حر مهدي طارمي بورتو انتقال حر

الراحلون عن إنتر:

اللاعب النادي قيمة الصفقة دافي كلاسين لم يعلن بعد انتهاء عقد ستيفانو سينسي لم يعلن بعد انتهاء عقد أليكسيس سانشيز لم يعلن بعد انتهاء عقد

ميلان

تعاقدات صيف 2024:

اللاعب النادي قيمة الصفقة أليكس خيمينيز ريال مدريد 4.5 مليون يورو

الراحلون عن ميلان:

اللاعب النادي قيمة الصفقة راضي كرونيتش فناربخشه 3.5 مليون يورو أوليفييه جيرو لوس أنجلوس إف سي مجانًا سيمون كاير لم يعلن بعد انتهاء عقد أنطونيو ميرانتي لم يعلن بعد انتهاء عقد

نابولي

تعاقدات صيف 2024:

اللاعب النادي قيمة الصفقة ماتيا بوبوفيتش مونزا مجانًا

الراحلون عن نابولي:

اللاعب النادي قيمة الصفقة بيوتر زيلينسكى إنتر ميلان مجانًا دييجو ديمي لم يعلن بعد انتهاء عقد

روما

تعاقدات صيف 2024:

اللاعب النادي قيمة الصفقة أنخلينيو لايبزيج 5.2 مليون يورو

الراحلون عن روما:

اللاعب النادي قيمة الصفقة





صفقات أندية الدوري الألماني في صيف 2024

بايرن ميونخ:

المنضمون لبايرن ميونخ:

اللاعب النادي قيمة الصفقة بريان ساراجوسا غرناطة 13 مليون يورو نيستوري إيرانكوندا أديلايد يونايتد 3.4 مليون يورو إريك داير توتنهام مجانًا

الراحلون من بايرن ميونخ:

اللاعب النادي قيمة الصفقة مالك تيلمان بي إس في أيندهوفن 12 مليون يورو جيبسون نانا آدو اونترهاخينج إعارة بونا سار لم يعلن بعد انتهاء عقد إريك ماكسيم تشوبو موتينج لم يعلن بعد انتهاء عقد

بوروسيا دورتموند:

المنضمون لبوروسيا دورتموند:

اللاعب النادي قيمة الصفقة

الراحلون من بوروسيا دورتموند:

اللاعب النادي قيمة الصفقة ماريوس وولف لم يعلن بعد انتهاء عقد ماتيو موري لم يعلن بعد انتهاء عقد ماركو رويس لم يعلن بعد انتهاء عقد

لايبزيج:

المنضمون إلى لايبزيج:

اللاعب النادي قيمة الصفقة مارتن فانديفوردت جينك 10 ملايين يورو

الراحلون من لايبزيج:

اللاعب النادي قيمة الصفقة أنخلينيو روما 5.2 مليون يورو تيم شريبر دينامو دريسدن 150 ألف يورو دينيس بوركوفسكي إنجولشتات غير معروف

باير ليفركوزن:

المنضمون إلى باير ليفركوزن:

اللاعب النادي قيمة الصفقة جيانويل بيلوكيان رين 15 مليون يورو

الراحلون من باير ليفركوزن:

اللاعب النادي قيمة الصفقة تيموثى فوسو منساه لم يعلن بعد انتهاء عقد

صفقات أندية الدوري الفرنسي في صيف 2024

باريس سان جيرمان:

المنضمون لباريس سان جيرمان:

اللاعب النادي قيمة الصفقة

الراحلون من باريس سان جيرمان:

اللاعب النادي قيمة الصفقة هوجو إكيتيكي آينتراخت فرانكفورت 16.5 ملايين يورو كيليان مبابي ريال مدريد انتقال حر إدوارد ميشوت أدانا ديميرسبور انتقال حر لايفن كورزاوا لم يعلن بعد انتهاء عقد كيلور نافاس لم يعلن بعد انتهاء عقد ألكسندر ليتلييه لم يعلن بعد انتهاء عقد

مارسيليا:

المنضمون إلى مارسيليا:

اللاعب النادي قيمة الصفقة بامو ميتي لوريان 10.5 مليون يورو

الراحلون من مارسيليا:

اللاعب النادي قيمة الصفقة ماتيو جندوزى لاتسيو 13 مليون يورو

موناكو:

المنضمون إلى موناكو:

اللاعب النادي قيمة الصفقة ثيلو كيهرير وست هام 11 مليون يورو

الراحلون من موناكو: