سوق الانتقالات: تعاقدات الأهلي والراحلون في ميركاتو شتاء 2021

تعرف على أخبار الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2021، وما هي الصفقات الجديدة ومن هم الراحلون عن المارد الأحمر في الميركاتو.

يشهد الدوري المصري، في السنوات الأخيرة صراعًا كبيرًا داخل الملعب وخارجه في كافة الجوانب، وبالطبع من بين تلك الجوانب سوق الانتقالات، التي تريد فيها الأندية تدعيم صفوفها بأبرز الأسماء لتحقيق الانتصارات والبطولات.

ويعتبر الأهلي، واحد من أهم الفرق المصرية، التي تدخل سوق الانتقالات بهدف التعاقد مع أبرز الأسماء لتقوية الفريق وتدعيمه بشكل مستمر، ليستمر المارد الأحمر في المنافسة على الألقاب والتواجد في قمة الكرة المصرية والأفريقية.

الأهلي في الموسم الماضي، حقق لقب الدوري والكأس، ودوري أبطال أفريقيا، وتريد إدارة الشياطين الحمر، مواصلة تدعيم البطولات، خاصة مع اقتراب السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي، والمشاركة في كأس العالم للأندية في قطر، وبداية النسخة الجديدة من البطولة الأفريقية.

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وفي فترات الانتقالات الأخيرة، تعاقد الأهلي مع العديد من الأسماء اللامعة، مثل محمود كهربا، ومن قبله حسين الشحات عندما كان متألقًا مع العين الإماراتي، وأليو ديانج وغيرهم.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على صفقات الأهلي الرسمية والراحلين عن صفوفه في شتاء 2021، بالإضافة إلى متابعة دورية لأخبار انتقالات الأهلي.

ما هي صفقات الأهلي الرسمية في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

الأهلي نجح حتى الآن، في ضم صفقة واحدة فقط في سوق الانتقالات الشتوية، وهي التعاقد مع المهاجم الزامبي والتر بواليا، قادمًا من الجونة بعقد يمتد إلى أربعة مواسم، ولم يتم كشف سعر الصفقة الرسمي، ولكن بحسب التقارير، فإن مهاجم الجونة السابق كلف خزائن الأهلي أقل من مليوني دولار.

اللاعب الفريق السعر والتر بواليا الجونة 1.22 مليون دولار

من هم الراحلون عن الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

حتى الآن لم يرحل عن صفوف القلعة الحمراء، بشكل رسمي، إلا لاعب الفريق الشاب عربي بدر والذي انضم إلى الجونة، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

كما رفع اسم أليو بادجي مهاجم الفريق، الذي انتقل إلى صفوف أنقرة جوتشو التركي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم المقبل، مقابل 250 ألف دولار.

اللاعب الفريق السعر العربي بدر الجونة إعارة أليو بادجي أنقرة جوتشو إعارة

ما هي صفقات الأهلي المحتملة القادمة في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

ارتبط الأهلي بقوة، بالتعاقد مع ظهير أيمن لتدعيم هذا المركز، وبحسب الأنباء الصحفية، فإن الأهلي في مفاوضات جادة مع إنبي لضم كريم فؤاد، المعار من فريق نجوم المستقبل.

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وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن الأهلي، أنهى الاتفاق مع نجوم المستقبل، ويتبقى إقناع إنبي بالتخلي عن اللاعب في يناير الحالي.

اللاعب الفريق كريم فؤاد نجوم المستقبل (إعارة لإنبي)

من هم المتوقع رحيلهم عن الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

أول اللاعبين المتوقع رحيلهم عن الأهلي في الفترة القادمة، هو جيرالدو لاعب الفريق، بعدما تم رفع اسمه من قائمة الفريق، وقيد والتر بواليا بدلًا منه، وتعمل إدارة الأهلي على إيجاد عرضًا مناسبًا للاعب أو إقناعه بفسخ التعاقد بالتراضي والرحيل.

كما انتشرت التقارير الصحفية في الأوقات الأخيرة، عن اقتراب سموحة، من التعاقد مع أحد مهاجمي الأهلي، أحمد ياسر ريان، أو صلاح محسن على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.