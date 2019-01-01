الانتقالات

رسميًا - الوحدة السعودي يعلن التعاقد مع خالد أدينون مدافع بنين

التعليقات()
الوحدة السعودي يضم مدافع بنين
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الوحدة السعودي، عن تعاقده مع المدافع البنيني خالد أدينون، لاعب فريق أميان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الوحدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها عن التعاقد مع المدافع البنيني خالد أدينون.

الوحدة تعاقد مع أدينون لمدة موسمين، قادمًا من صفوف أميان الفرنسي، لتدعيم خط دفاعه، استعدادًا للموسم المقبل.

صاحب الـ34 عامًا يلعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، وسبق له ولعب لأسيك ميموزا الإيفواري ولومان وباستيا الفرنسيان.

اختيارات المحررين

وشارك أدينون مع أميان في 25 مباراة، كما قاد منتخب بنين للتأهل إلى دور الربع نهائي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، للمرة الأولى في تاريخه.

إغلاق