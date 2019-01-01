رسميًا - الغرافة القطري يعلن ضم الجزائري سفيان هني

سفيان هني ينضم للغرافة القطري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الغرافة القطري، عن ضم الجزائري سفيان هني، لاعب وسط فريق سبارتاك موسكو الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الغرافة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خبر ضم الدولي الجزائري سفيان هني.

وتم الإعلان عن توقيع سفيان هني لفريق الغرافة، على أن يتم تقدمه بشكل رسمي إلى جماهير الغرافة ووسائل الإعلام، خلال مؤتمر سيعقد بمقر النادي مساء اليوم الأثنين.

🔴 رسمياً: الدولي الجزائري سفيان هني يوقع لنادي #الغرافة 💛💙 وسيتم تقديمه رسميا للجمهور ووسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي يُعقد بمقر النادي مساء اليوم (الاثنين) بعد صلاة العشاء. pic.twitter.com/mqXnuPR9jx — SC (@ALGHARAFACLUB) July 22, 2019

ومن المقرر أن ينتظم سفيان هني في معسكر فريق الغرافة المقام حاليًا في هولندا، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2019/2020.

سفيان هني صاحب الـ28 عامًا، بدأ في فريق نانت الفرنسي، قبل الانتقال إلى قيصري سبور التركي ثم لمواطنه أوسمانلي سبور.

وخاض سفيان هني تجربة في الدوري البلجيكي، رفقة ميشيلن وأندرلخت، قبل الانتقال إلى سبارتاك موسكو الروسي.