سوق الانتقالات الصيفية 2024: متى يبدأ وينتهي الميركاتو في الدوري الإيطالي؟

تعرف على موعد بداية ونهاية سوق الانتقالات الصيفية 2024 في الدوري الإيطالي...

انتهى موسم 2023-2024، من الدوري الإيطالي بحسم إنتر اللقب، متفوقًا على ميلان ويوفنتوس وبفارق كبير.

وبكل تأكيد ستعمل أندية الدوري الإيطالي، على الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد 2024-2025، بقوة والبداية ستكون من فترة الانتقالات الصيفية إذ ستعمل كافة الفرق على تدعيم صفوفها بالشكل الذي يسمح لهم بالمنافسة على اللقب في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يكون الموسم المقبل من الدوري الإيطالي، مليئًا بالإثارة والحماس وبالطبع سيحدث هذا بالتدعيمات القوية التي تتعاقد معها في الميركاتو الصيفي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد بداية ونهاية سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإيطالي 2024.

متى يبدأ سوق الانتقالات الصيفية 2024 في الدوري الإيطالي؟

من المنتظر أن تبدأ فترة الانتقالات الصيفية 2024، في الدوري الإيطالي يوم الإثنين 1 يوليو 2024.

على أن تكون نهاية الميركاتو الصيفي في إيطاليا، يوم السبت 31 أغسطس 2024.